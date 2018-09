Premier Morawiecki: Zrobiliśmy już bardzo wiele

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Partie i ruchy organizują konwencje, by zaprezentować pomysły kandydatów na najważniejsze stanowiska, spotkać się z wyborcami i przypomnieć, co według polityków udało się zrobić dobrego. Również w ten weekend odbędzie się kilka spotkań wyborczych. PiS w piątkowy wieczór rozpoczął takie w Gdańsku, gdzie kandydatem na prezydenta jest Kacper Płażyński. Ze sceny przemawiali m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

„Elity w Gdańsku”

Szef rządu podczas wystąpienia podkreślił, że w „małych ojczyznach musi się dokonać głęboka zmiana” . – Pięknie zaprezentował mi ją Marcin Horała, pokazując wizję rozwoju Gdyni, gdzie tam są te zasiedziałe, zapatrzone w siebie elity. Podobnie jak tutaj, to co pokazał Kacper Płażyński, gdzie są elity w Gdańsku, które same sobie służą i ręka rękę myje. Te elity nie nadają się do tego, żeby rzeczywiście doprowadzić do podniesienia standardu życia do Europy Zachodniej – stwierdził premier cytowany przez portal 300polityka.pl.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd wciąż nie zgadza się na przybycie uchodźców do Polski. – Wbrew temu, co niektórzy tutaj próbowali nam insynuować, próbowali nam przypisywać, potwierdziliśmy, że liczba uchodźców, którą przyjmiemy będzie zero. Nasi poprzednicy równo trzy lata temu mówili, że przyjmiemy każdą ilość – podkreślił szef rządu.

Polityczna poprawność i cenzura

Premier nawiązał także do ACTA2, czyli dyrektywy o prawie autorskim przyjętą ostatnio przez Parlament Europejski. – Filtrowanie treści pod kątem, pod pozorem dbałości o prawa autorskie grozi cenzurą. Polityczna poprawność też jest swojego rodzaju cenzurą. Brońmy się przeciwko temu – stwierdził Mateusz Morawiecki.