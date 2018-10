W tym lokalu wyborcy dostali ścieralne długopisy. „Doszło do awantury”

– Można było wytrzeć krzyżyk i postanowić go na karcie ponownie, lecz w innym miejscu. Kiedy odkrył to ktoś z głosujących, doszło do awantury i wezwano policję – tłumaczył jeden z czytelników Wirtualnej Polski. Incydent potwierdziła policja. Na razie nie ustalono, czy głosy zostały sfałszowane.

PKW poinformowała, że do godziny 16 policja zgłosiła 565 przestępstw i wykroczeń związanych z ciszą wyborczą. – Jeżeli chodzi o wykroczenia z kodeksu wyborczego, najwięcej incydentów dotyczyło uszkadzania ogłoszeń – było ich 36, a z kodeksu wykroczeń 45 incydentów niedozwolonej agitacji wyborczej – podał członek Państwowej Komisji Wyborczej, Arkadiusz Despot-Mładanowicz. – Spora ilość zgłoszeń dotyczyła przestępstw przeciwko kartom do głosowania, zniszczeń tych kart, wyrzucania do kosza, prób wyniesienia kart do głosowania czy zgniecenia karty – powiedział Despot-Mładanowicz.

Dotąd podano także informację o aresztowaniu trzech osób. W przypadku zatrzymanych chodziło o wyniesienie kart z lokalu wyborczego, zniszczenie ich lub używanie wulgarnych słów w lokalach wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza podała też dane dotyczące liczby funkcjonariuszy zabezpieczających wybory. – Na godzinę 16-tą stan zaangażowanych policjantów wynosił 41 tys. 108 funkcjonariuszy – przekazał Despot-Mładanowicz.

