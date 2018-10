NA ŻYWO: Wyniki wyborów samorządowych 2018

21:00 PKW nie przedłuża ciszy wyborczej, ale osoby oczekujące w lokalach mogą zagłosować. 20:53 Ostatnie minuty głosowania. Już za chwilę poznamy najważniejsze rozstrzygnięcia wieczoru! 20:35 W jednym z lokali wyborczych w Kole głosującym udostępniane były ścieralne długopisy. Sprawa jest wyjaśniana.



Więcej: https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10162632/w-tym-lokalu-wyborcy-dostali-scieralne-dlugopisy-doszlo-do-awantury.html 20:24 Po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 poznamy wyniki sondaży exit poll. Na czym one polegają?



https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10162577/sondaz-exit-poll-na-czym-polega-i-czy-jest-wiarygodny.html 19:45 Do godziny 16 zanotowano 565 przestępstw i wykroczeń. Chodziło głównie o próby wyniesienia kart, zrywanie plakatów i agitację wyborczą



Więcej: https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10162632/w-tym-lokalu-wyborcy-dostali-scieralne-dlugopisy-doszlo-do-awantury.html 19:30 Do urn poszło już ponad 40 proc. Polaków. Jak głosowali politycy?



https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10162594/walesa-w-symbolicznej-koszulce-morawiecki-i-tusk-z-rodzinami-tak-glosowali-politycy.html 19:18 Na konferencji PKW poinformowano, że nie wydarzyło się nic, co miałoby sprawić, że głosowanie będzie wydłużone. Oznacza to, że już po 21 poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów.



Więcej o sondażach exit polls: https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10162577/sondaz-exit-poll-na-czym-polega-i-czy-jest-wiarygodny.html 19:05 Frekwencja jest wyższa niż w poprzednich wyborach. Cztery lata temu frekwencja o godz. 17.30 wynosiła 39 proc., teraz do godz. 17 wynosiła 41,65 proc. 18:52 Najwyższa frekwencja o godzinie 17 była w województwie mazowieckim – 45,31 procent, na drugim miejscu świętokrzyskie: 43,95 proc., na trzecim podlaskie – 42,97 proc. Najniższa – w województwie opolskim – 37 procent. Spośród miast wojewódzkich, najbardziej zmobilizowali się wyborcy z Warszawy. W stolicy do urn do godz. 17 poszło 47 proc. uprawnionych. Na drugi miejscu znalazł się Gdańsk z 43 proc. frekwencji. 18:45 Frekwencja do godziny 17. w skali kraju wyniosła 41,65 proc.

W niedzielę 21 października w godzinach 7-21 Polacy głosują w pierwszej turze wyborów samorządowych. Wybieramy członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O godzinie 20:45 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji na żywo przedstawimy wstępne wyniki głosowania w poszczególnych miastach, komentarze polityków oraz ekspertów.

Sondaż exit poll. Co to jest?

Zanim oficjalne rezultaty wyborów ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza, zaprezentowane zostaną wyniki tzw. sondażu exit poll. Jest to badanie, które przeprowadzane jest przez instytuty badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit polls podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media.

TVP zapowiada, że w tym roku będzie się opierać na sondażu Ipsos przeprowadzonym przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. W ten sposób poznamy orientacyjne wyniki poszczególnych kandydatów z 10 miast – Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Katowic, Lublina, Gdańska, Białegostoku i Kielc.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Na oficjalne wyniki wyborów przyjdzie nam poczekać. Szef PKW Wojciech Hermeliński zapowiadał, że jeśli nie nastąpią żadne komplikacje, poznamy je we wtorek lub środę.

II tura wyborów

W miejscowościach, gdzie żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, przeprowadzona zostanie II tura wyborów. Dogrywka między kandydatami na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Wyborcy będą wówczas wskazywać na jednego z dwóch polityków, którzy zdobyli największą liczbę głosów w pierwszej turze.