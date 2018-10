Na burmistrza Działoszyna startowała tylko jedna kandydatka. I tak przegrała

W Działoszynie w województwie łódzkim o stanowisko burmistrza początkowo ubiegało się dwóch kandydatów: dotychczasowy włodarz miasta Rafał Drab oraz Mariola Paśnik z PiS. Ten pierwszy deklarował, że także należy do PiS, jednak Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że kłamie i skreśliła go z list. Oznaczało to, że mieszkańcy mogli głosować tylko za, lub przeciwko kandydatce PiS. Według wyników z siedmiu komisji obwodowych (na osiem), Paśnik otrzymała 70 proc. głosów „przeciw”.

To wszystko oznacza, że burmistrza wybierze teraz Rada Miasta Działoszyn. Jako że są to głównie zwolennicy Rafała Draba, najprawdopodobniej to właśnie on przez następne pięć lat znów będzie rządził miastem. On sam z PiS został wykluczony z lipcu tego roku. Twierdzi, że decyzja ta nie ma mocy, gdyż nie została mu skutecznie doręczona.

