Wybory 2024. Kreatywność polityków nie zna granic. Obok tych plakatów nie można przejść obojętnie

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy naszych przedstawicieli w radach dzielnic, gmin i powiatów, radnych sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nieodłącznym elementem każdej kampanii są plakaty i grafiki wyborcze promujące kandydatów. Zazwyczaj są one przygotowywane według podobnego schematu: imię i nazwisko polityka, logo partii, jego twarz oraz hasło wyborcze.

Niektórzy kandydaci na samorządowców dali się ponieść fantazji i stworzyli takie materiały wyborcze, obok których nie można przejść obojętnie. Oczywiście jak przy każdych wyborach nie zabrakło tych, którzy wykorzystali swoje nazwisko, przekuwając je w zabawną treść, która może zostać zapamiętana przez wyborców. Na taką formę przekazu zdecydował się m.in. Krzysztof Świerk, który zachęca do posadzenia świerka w powiecie, czy Piotr Kociorski pozujący na plakacie z kogutem.

Inni postawili na zadziwiające stylizacje. Wśród kandydatów znajdziemy m.in. pirata czy spider-mana. W niektórych przypadkach kreatywność poszła o krok za daleko, co doprowadziło do wpadki. Przekonał się o tym Winicjusz Sokół, który chciał się pokazać jako kibic stołecznych drużyn: Legii Warszawa i Projektu Warszawa.

Z najnowszego badania Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 wynika, że KO wygrałaby w wyborach do sejmików wojewódzkich przed PiS i Trzecią Drogą. 29 procent – na takie poparcie w wyborach do sejmików województw mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska. Komitet Wyborczy PiS zająłby drugie miejsce z poparciem na poziomie 28 procent co oznacza, że różnica między partiami jest minimalna. Na trzecim miejscu plasuje się Trzecia Droga, na którą głos oddałoby 11 procent badanych.

Kolejne miejsca zajęły KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy (8 procent), Lewica (7 procent). Na 4 procent poparcia mógłby liczyć KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. 9 procent badanych zadeklarowało, że głosować będzie na lokalne komitety, a 4 procent wciąż nie wie, na kogo odda swój głos.

