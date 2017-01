Media społecznościowe a sen. Jedna na pięć młodych osób budzi się w nocy, by... „zerknąć na Facebooka”

Badanie przeprowadzili naukowcy z walijskiego WISERD (Wales Institute for Social & Economic Research, Data & Methods w Cardiff) na grupie 900 uczniów w wieku 12-15 lat. Uczestnicy wypełniali kwestionariusze zawierające pytania o nawyki związane ze spaniem: liczbę wybudzeń w ciągu nocy w celu zalogowania się do mediów społecznościowych, godziny kładzenia się spać oraz wstawania itp. Poproszono ich również o ocenę swojego zadowolenia z różnych aspektów życia: zawieranych przyjaźni, wyglądu zewnętrznego, życia towarzyskiego w szkole.

Okazało się, że aż 1/5 badanych „prawie zawsze” wybudza się w nocy tylko po to, aby być na bieżąco z informacjami publikowanymi w mediach społecznościowych. U dziewcząt było to zjawisko częstsze niż u chłopców. Osoby, które budziły się, aby „zerknąć na facebooka” każdej nocy, lub te, które nie wstawały rano o stałej porze, trzy razy częściej (w porównaniu do rówieśników nie korzystających w nocy z social mediów) deklarowały, że są ciągle przemęczone.

Ponadto uczniowie, którzy narzekali na permanentne zmęczenie w czasie zajęć szkolnych, zgłaszali dużo niższy poziom zadowolenia ze swojego życia niż ich rówieśnicy. – Nasze badanie pokazuje, że znacząca liczba dzieci i młodzieży codziennie chodzi do szkoły zmęczona. Te same osoby dużo częściej niż koledzy są niezadowolone ze swojego życia i czują się mniej szczęśliwe – mówi prof. Sally Power, główna autorka omawianej pracy. – Aż jeden na pięciu nastolatków budzi się co noc, a jedna trzecia z nich co najmniej raz w tygodniu, wyłącznie po to, żeby sprawdzić, co słychać u znajomych w social mediach. Zaburza to całkowicie klimat, jaki powinien panować w sypialni – dodała.