Przerażający finał cyrkowego występu. Tygrys uciekł z klatki i rzucił się na widzów

Pokaz, podczas którego tygrys uciekł z klatki miał miejsce 25 listopada. Do zdarzenia doszło w mieście Linfen w środkowych Chinach. Nagrania z tego szokującego incydentu trafiły do sieci. Na filmikach wyraźnie widać moment, w którym zwierzę wydostaje się z klatki i próbuje zaatakować osoby znajdujące się w pobliżu. Dwoje dzieci zostało rannych, ale tygrys na szczęście nie wyrządził im dużej krzywdy. Poszkodowani mają niegroźne zadrapania i po wizycie w szpitalu mogli wrócić do domu.

Portal ndtv.com przypomina, że to nie pierwszy incydent z tygrysem w roli głównej w ostatnim czasie w Chinach. Kilka dni temu, pewien mężczyzna włożył rękę do klatki, w której znajdował się cyrkowy tygrys, czekający na wieczorny pokaz. Efektem lekkomyślności była utrata dwóch palców. Co ciekawe, poszkodowany chciał… nakarmić zwierzę banknotami.

Tygrys w okolicach... wieży Eiffla

Z kolei 24 listopada w okolicach Wieży Eiffla pojawił się olbrzymi tygrys, który uciekł z cyrku Bormann Moreno. Zwierzę zawędrowało nawet na stację kolei miejskiej, zmuszając personel do ewakuowania wszystkich pasażerów z miejsca zdarzenia. Na szczęście uciekinier z cyrku nikogo nie zaatakował.

Nie wiadomo jak długo zwierzę wędrowało po ulicach stolicy Francji. Tropem tygrysa, ważącego około 200 kilogramów, podążała policja, strażacy oraz personel cyrku wraz z szefem. Z powodu akcji służb ratunkowych, na krótko wstrzymano ruch transportu miejskiego. Zwierzę udało się dogonić, po czym zostało ono zastrzelone przez właściciela Bormann Moreno.

Czytaj także:

Olbrzymi tygrys-uciekinier siał postrach na ulicach. Zastrzelił go właściciel cyrku