Wyczyn tej kobiety pracownicy dworca zapamiętają na długo. Zostały po niej tylko zdjęcia

Niecodzienne zdarzenie miało miejsce na stacji kolejowej w Dongguan na południu Chin. Pewna Chinka nie chciała oddać jednej ze swoich toreb do sprawdzenia przez skaner. Była na tyle zdeterminowana, że ostatecznie weszła na taśmę skanującą, by nawet na chwilę nie rozstać się ze swoja własnością. Efektem jej wyczynu są zdjęcia, które trafiły do sieci. Widać na nich zarys ludzkiej sylwetki na taśmie, a obok niej bagaże.

Zabrała bagaże i odeszła

Pracownicy dworca kolejowego byli zszokowani, gdy zobaczyli sylwetkę pasażera na swoich monitorach rentgenowskich. Jak podaje BBC, po zejściu z taśmy kobieta obejrzała swoje bagaże i po prostu odeszła.

Nie jest jasne, dlaczego kobieta tak bardzo martwiła się o swoje bagaże, ale jak podkreśla BBC, wiele osób w Chinach przenosi duże ilości gotówki podczas podróży do domu na Chiński Nowy Rok. Pracownicy stacji kolejowej w Dongguan zaapelowali do pasażerów, aby nie wchodzili na urządzenia rentgenowskie, ponieważ promieniowanie emitowane przez skanery może być szkodliwe.

