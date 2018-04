Indie wprowadzają karę śmierci za gwałty na dzieciach

Sprawa zbiorowego gwałtu i morderstwa 8-letniej dziewczynki wzburzyła opinię publiczną w Indiach i przez wiele tygodni zajmowała pierwsze strony tamtejszych gazet. 17 stycznia tego roku w lesie nieopodal miasta Kathua odnaleziono ciało Asify Bano. Śledztwo wykazało, że ofiara była przetrzymywana i gwałcone przez tydzień w lokalnej świątyni. W związku ze śmiercią Bano aresztowano osiem osób, z których dwie miały dopuszczać się gwałtów, a reszta zacierała ślady. Wśród aresztowanych znaleźli m.in. emerytowany urzędnik państwowy i czterej policjanci.

Do opisanego powyżej przestępstwa doszła jeszcze sprawa gwałtu popełnionego przez posła Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) do parlamentu stanowego Uttar Pradeś. Polityk w połowie 2017 roku miał zgwałcić 17-latkę. Dodatkowo ojciec kobiety na początku tego roku roku zmarł po pobiciu przez zwolenników posła. Zrozpaczona dziewczyna, nie mogąc znaleźć sprawiedliwości, próbowała podpalić się pod siedzibą szefa stanowych władz.

Kolejnym powodem protestów była opieszałość i nieskuteczność indyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o astronomiczną liczbę 30 milionów przewlekłych spraw i wyjątkowo niski procent skazanych w procesach o zgwałcenie. Lokalne media podają, że jest to mniej niż 30 proc. wszystkich tego typu spraw. Ustawę rozszerzającą karę śmierci musi teraz podpisać jeszcze prezydent Rama Natha Kovinda. W 2015 roku w Indiach doszło do co najmniej 11 tys. gwałtów na dzieciach.