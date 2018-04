Gwałt i morderstwo 8-latki. Lokalna społeczność podzielona

Jak informuje BBC, sprawa wzburzyła opinię publiczną w Indiach i trafiła na pierwsze strony gazet. 17 stycznia w lesie nieopodal miasta Kathua administrowanego przez region Kaszmir, odnaleziono ciało 8-letniej Asify Bano. Dziewczynka została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Punktem zapalnym w całej sprawie jest fakt, że Bano pochodziła z rodziny muzułmańskiej, a za jej śmierć odpowiadali wyznawcy hinduizmu.

Konflikt na tle religijnym

W lokalnej społeczności wybuchł konflikt na tle religijnym. W ostatnim czasie w związku ze śmiercią Bano aresztowano osiem osób. Mężczyźni aresztowani przez policję to m.in. emerytowany urzędnik państwowy i czterej policjanci. Są to przedstawiciele społeczności hinduskiej, która uczestniczy w sporze o ziemię z muzułmańskimi nomadami.

Zatrzymanie ośmiu Hindusów nie spodobało się innym przedstawicielom tej religii mieszkających w regionie, do którego doszło do zbrodni. Stanęli oni w obronie aresztowanych. Do protestu przyłączyło się także dwóch ministrów z hinduskiej partii Bharatiya Janata.

Akcja na Twitterze

Na Twitterze ruszyła akcja, która jest wyrazem oburzenia internautów nie tylko w związku z brutalnym morderstwem, ale także z faktem, że oskarżeni zyskali wsparcie lokalnej społeczności. Użytkownicy portalu społecznościowego wyrażają swój sprzeciw używając hashtagów #Kathua i #justiceforAsia.

Morderstwo Bano miało miejsce w jednym z najbardziej niespokojnych rejonów w Indiach. Od 1989 roku dochodzi tam do zbrojnych buntów w muzułmańskiej dolinie Kaszmiru skierowanych przeciwko indyjskim rządom. Dolina ta podlega bowiem do Dżamu, który zamieszkuje większość hinduska.