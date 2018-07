Karmiący piersią ojciec hitem mediów społecznościowych. Internauci zachwyceni

Poród małej Rosalie nie przebiegał zgodnie z planem. U April Neubauer stwierdzono stan przedrzucawkowy i wysokie ciśnienie krwi. 26 czerwca lekarze musieli wydobyć niemowlę z ciała matki poprzez cesarskie cięcie. Po porodzie April była w wyjątkowo kiepskim stanie i czekało ją dalsze leczenie, a później kilkudniowy powrót do zdrowia. W tym czasie córką zajął się dumny ojciec o nietypowym imieniu Maxamillian Neubauer.

Po pewnym czasie pielęgniarka poinformowała tatę o nadchodzącym pierwszym karmieniu. – Spytała, czy nie chciałbym posłużyć własną piersią. Jako wielki żartowniś, który często próbuje w życiu różnych rzeczy, odpowiedziałem: „pewnie, czemu nie” – opowiadał. Dzięki przyklejeniu sztucznego sutka i podłączeniu go do butelki z mlekiem, Maxamillian był w stanie dokonać niemożliwego. – W życiu nie przeszłoby mi to przez myśl. Byłem pierwszym, który karmił dziecko piersią! – ekscytował się w rozmowie z BBC.

– Moja teściowa nie mogła uwierzyć własnym oczom – śmiał się. – Pradziadek nie miał mi nic do powiedzenia, ale ostatecznie też przyszedł popatrzeć – dodawał. – Poczułem połączenie w chwili, w której zobaczyłem moją małą dziewczynkę. Musiałem ją trzymać i pomogłem przyzwyczaić do karmienia piersią, mam nadzieję – mówił. Swoją historię opisał też w mediach społecznościowych. Na Facebooku jego wpis polubiło blisko 45 tys. osób. Wiadomość została też udostępniona 30 tys. razy. Warto podkreślić, że w głównej mierze nietypowy pomysł ojca i pielęgniarki komentowano pozytywnie.

