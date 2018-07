Warszawa. Hinduski dostawca jedzenia napastował seksualnie klientkę?

Mokotowscy kryminalni ustalili tożsamość 36-letniego obywatela Indii, zatrudnionego jako dostawca jedzenia na wynos w jednej z warszawskich firm. Mężczyzna podejrzewany jest o to, że wykorzystując okazję dostarczenia zamówienia, wtargnął do mieszkania pokrzywdzonej kobiety, a następnie siłą chciał ją nakłonić do płciowego obcowania z nim. Zaatakowana kobieta zdołała się uwolnić i zawiadomić policjantów.

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonej, zabezpieczyli ślady, a następnie ustalili, kim był napastnik i dokonali jego zatrzymania. Mężczyzna nie przyznawał się do przestępstwa. Jak zwraca uwagę warszawska policja, zebrane w tej sprawie dowody nie dawały wątpliwości prokuratorowi ani policjantom przed złożeniem wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. Mokotowski sąd przychylił się do wniosków i zastosował wobec 36-letniego dostawcy środek zapobiegawczy w postaci dwóch miesięcy aresztu. Teraz ten sam sąd zadecyduje o jego dalszym losie. Zatrzymanemu grozi kara do 12 lat więzienia.