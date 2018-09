Ponad 70 licealistów uczestniczyło w bójkach w Uxbridge. Policja zamknęła ulicę

Bójka na 70 osób? We wtorek 11 września około 17:30 w Uxbridge na zachód od Londynu rozpoczął się niewytłumaczalny łańcuch przemocy. W centrum miasteczka walczono na pięści, kopniaki i skakano po głowach tych, którzy upadli. Aby opanować sytuację policja musiała wydzielić w miejscu starć specjalną strefę. Każdy, kto pomimo zakazu powracał w to miejsce, mógł zostać natychmiastowo aresztowany. To taktyka opracowana przez londyńską policję, pomagająca zapobiegać przemocy wśród młodzieży stolicy.

Najbardziej ucierpiał jeden z przechodniów, który próbował powstrzymać walczących. Dorosły mężczyzna został kilkukrotnie uderzony i kopnięty w głowę. Na nagraniach widać, że z trudem podnosi się i nie może utrzymać równowagi. Inny świadek tego zdarzenia opowiada, że kiedy dzwonił na policję, jeden z walczących uczniów zaproponował kolegom, by ukraść mu telefon. Inny opowiadał, że zamieszanie mogło zacząć się od wyproszenia ze sklepu z butami jednej z uczennic, która zaczęła walczyć z ochroniarzem.

„Wprost” : Epidemia przemocy

W internecie, a później w mediach coraz częściej pojawiają się nagrania przedstawiające przemoc wśród nastolatków czy znęcanie się nad rówieśnikami. O „epidemii przemocy” – także w Polsce – piszemy w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” . „Walka z przemocą rówieśniczą, zwłaszcza z przemocą psychiczną, zawsze była słabą stroną polskich szkół. Teraz, kiedy przetacza się przez nie chaos związany z reformą edukacji, może być tylko gorzej” – przewiduje Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.

Co robić, gdy dzieci dręczą dzieci?

We „Wprost” przyglądamy się niepokojącemu zjawisku i zachęcamy, by nie pozostawać biernym, gdy dzieci dręczą dzieci. Co powinien zrobić rodzic, gdy dziecko doświadcza przemocy, jakie prawa ma nękane dziecko i czy jego nieletni oprawcy zostaną ukarani, jakiej reakcji rodzice mają prawo oczekiwać od nauczycieli – tego wszystkiego dowiecie się z najnowszego wydania tygodnika „Wprost” , które w formie elektronicznej dostępne jest od niedzieli 9 sierpnia (Tygodnik Wprost), a w poniedziałek 10 września trafiło do kiosków w całym kraju.

