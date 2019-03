Niewidomy pies zyskał przewodnika. To odmieniło jego życie

Charlie stracił wzrok przed kilkoma laty, gdy weterynarz był zmuszony usunąć mu gałki oczne zajęte jaskrą. Zwierzę początkowo dobrze radziło sobie ze ślepotą, ale wraz z wiekiem pojawiły się kłopoty. 11-letni pies stał się osowiały i powolny. Wtedy jego właściciele, Chelsea Stipe z mężem, postanowili znaleźć Charliemu przyjaciela – przewodnika.

Tak do ich domu trafił szczeniak o imieniu Maverick. Szybko okazało się, że czworonożny towarzysz nie tylko pomógł starszemu psu w poruszaniu się, ale też znacznie poprawił mu nastrój. – Charlie stał się o wiele bardziej chętny do zabawy, zachowuje się jak szczeniak, od kiedy pojawił się Maverick. Gdy kupowaliśmy mu zabawki, nawet nie przeszło mu przez myśl, by się nimi bawić. Teraz ustawicznie bawią się razem – opowiedziała serwisowi TheDodo.com właścicielka czworonogów.