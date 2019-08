Ojciec groził, że zabije 5-letniego syna. W akcji antyterroryści

Do przedstawianego tutaj zdarzenia doszło w piątek 2 sierpnia. Późnym popołudniem 23-letni ojciec zabrał z domu swojego syna. Pojechali samochodem do lasu znajdującego się niedaleko Trąbek Wielkich na Pomorzu. Stamtąd mężczyzna wysłał do matki dziecka przerażającego SMS-a. „Zabiję go i siebie” - groził.

Poinformowana o wszystkim policja przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Zablokowano drogi dojazdowe w gminie Trąbki Wielkie i rozpoczęto kontrole samochodów. W operacji uczestniczył też helikopter. Po zlokalizowaniu poszukiwanego pojazdu, auto z ojcem i chłopcem w środku zostało otoczone przez antyterrorystów.

Po dwóch godzinach rozmowy z policyjnym negocjatorem 23-latek postanowił się poddać i wypuścić chłopca. Chwilę później został zatrzymany przez antyterrorystów. Dziecko nie odniosło żadnych obrażeń, jednak na wszelki wypadek przetransportowano je do pobliskiego szpitala.

