Buldożki Lady Gagi odnalezione. Na komisariat przyprowadziła je anonimowa kobieta

Do kradzieży psów Lady Gagi doszło w środę 24 lutego, kiedy to Ryan Fischer wyprowadzał buldogi francuskie należące do piosenkarki. Mężczyzna, spacerując ze zwierzętami po ulicach Los Angeles, został w pewnym momencie czterokrotnie postrzelony z broni półautomatycznej, a sprawcy uprowadzili dwa buldożki francuskie. Trzeci z nich uciekł i po kilkunastu minutach został odnaleziony przez policję.

Rannego Ryana Fischera znaleźli przechodnie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Los Angeles.

Psy odnalezione, są całe i zdrowe

Policja z Los Angeles poinformowała, że w piątek 26 lutego około godz. 18, „niezwiązana ze sprawą” kobieta przyprowadziła psy na komisariat. Od razu zostali wezwani przedstawiciele piosenkarki, którzy potwierdzili, że to rzeczywiście porwane buldogi o imionach Koji i Gustav.

Jonathan Tippett z policji Los Angeles przekazał mediom, że kobieta, która podrzuciła psy, wydaje się być „niezaangażowana i niezwiązana” ze środowym atakiem. Nie wiadomo, w jaki sposób zdobyła psy. Rzecznik policji Mike Lopez, rzecznik policji potwierdził, że zwierzęta „bezpiecznie wróciły do domu”.

„Kobieta znalazła psy i skontaktowała się z personelem Lady Gagi, aby je zwrócić” – czytamy w oświadczeniu policji. „Jej tożsamość i miejsce, w którym znaleziono psy, pozostaną poufne ze względu na trwające śledztwo i dla jej bezpieczeństwa” – dodano.

Znalazcy psów Lady Gaga obiecała 500 tys. dolarów nagrody. Nie wiadomo, czy kobieta, która oddała psy, otrzyma pieniądze.

Lady Gaga dziękuję pozostającemu w szpitalu opiekunowi psów

W policyjnym oświadczeniu poinformowano również, że mężczyzna, który wyprowadzał psy i został postrzelony, ma obrażenia, które nie zagrażają jego życiu, a jego stan jest „stabilny”.

„ Zawsze będę Cię kochać Ryanie Fisher ” – napisała Lady Gaga na Instagramie, zwracając się do rannego opiekuna psów. „ Ryzykowałeś życiem, by walczyć o naszą rodzinę. Na zawsze zostałeś bohaterem! ” – dodała artystka.

