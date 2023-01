Podejrzany wyszedł na wolność, po czym przepadł. Policja wydała list gończy

„Policja poszukuje Jordana Machuderskiego, syna Krystiana, urodzonego 23 lutego 1995 roku w Częstochowie za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym z użyciem niebezpiecznego przedmiotu” – poinformowali funkcjonariusze.

Chodzi o zdarzenie z czerwca 2022 r., do którego doszło na pl. Orląt Lwowskich w Częstochowie. Do 49-latka siedzącego na ławce podeszło dwóch mężczyzn, 27-latek i 35-latek. Jeden z nich miał w ręku młotek, uderzał nim ofiarę w głowę. Zaatakowany mężczyzna doznał ciężkich obrażeń, trafił do szpitala i zmarł.

28-latek poszukiwany listem gończym. Policja prosi o informacje

35-latek, który zadał śmiertelne ciosy został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Jego kolega, Jordan Machuderki, usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. TVP Info podaje, że sąd nie zgodził się na jego aresztowanie, ale prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję. Sąd II instancji uwzględnił je i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Podejrzany trafił do aresztu, ale później sąd nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztowania i mężczyzna wyszedł na wolność. Prokuratura odwołała się od decyzji po raz drugi, a sąd II instancji znów się z nią zgodził. W międzyczasie mężczyzna zniknął.

Policjanci proszą o pomoc osoby, które mogą znać miejsce pobytu 28-latka.

„Apelujemy do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego 28-letniego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ulicy Popiełuszki 5, pod numerem telefonu 47 858 12 55, 47 858 12 80 lub z najbliższą jednostką Policji dzwoniąc na numer alarmowy 112”. Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl.

Policja zapewnia anonimowość informatorom.

