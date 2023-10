O krok od tragedii. 16-latek rozbił auto rodziców w Ożarowie

Świętokrzyska policja w weekend miała ręce pełne roboty. Na terenie województwa doszło do dwóch osobliwych zdarzeń. W Ożarowie w sobotę wieczorem nastolatek rozbijał się po ulicach miasta. 16-latek bez wiedzy i zgody wziął auto rodziców. Chłopak wyjechał na ulice. Na Alei Partyzantów stracił panowanie nad peugeotem i skończył w przydrożnym drzewie.

Nastolatek był zakleszczony w pojeździe, a do jego wydobycia konieczne okazało się ściągnięcie specjalistycznego sprzętu. 16-latkiem, który kierował bez uprawnień, zajmie się sąd rodzinny. Przygoda zakończyła się dla niego poważnym urazem nogi. Nikt postronny nie ucierpiał w zdarzeniu.

Uderzył autem w zaprzęg konny

Także w innym miejscu policjanci mieli do czynienia z nietypowym zdarzeniem. W miejscowości Sobiekurów audi zderzyło się z zaprzęgiem konnym. 59-letni mieszkaniec gminy Opatów, który prowadził auto, uderzył w zaprzęg powożony przez 65-latka, a następnie odbił się i trafił w ogrodzenie jednej z posesji.

Jak się okazało, 59-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał 2,2 promila. Natychmiast stracił prawo jazdy, ale to nie koniec konsekwencji: czeka go jeszcze wysoka kara finansowa i zakaz prowadzenia pojazdów. W najczarniejszym scenariuszu może zostać pozbawiony wolności na okres do dwóch lat.

