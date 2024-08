Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. Nie żyją dwie osoby

W czwartek 1 sierpnia rano, na drodze krajowej numer 8 tuż przed miejscowością Pustków Wilczkowski pod Wrocławiem dosżło do tragicznego wypadku. Bus, którym podróżowało pięć osób, uderzył w drzewo. Niestety w wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby.

Pustków Wilczkowski. Bus uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby

O szczegółach zdarzenia poinformował na antenie TVN24 podkom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

– Do tragicznego zdarzenia doszło ok. 500 metrów przed miejscowością Pustków Wilczkowski od strony miejscowości Jordanów Śląski. Zdarzenie miało miejsce ok. 6:30. Bierze w nim udział jeden pojazd, typu bus. Na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn kierujący pojazdem wjeżdża na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu, gdzie uderza w drzewo – mówił policjant.

Oficer z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu poinformował, że pojazdem podróżowało pięć osób.

– Niestety dwie osoby w wyniku poniesionych obrażeń zginęły na miejscu. Trzy kolejne zostały przewiezione do wrocławskich szpitali, jedna osoba z wykorzystaniem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazał.

Na miejscu tragicznego wypadku działają służby, w tym policjanci. Swoje prace prowadzi również prokurator.

– Wyjaśniamy przyczyny tego zdarzenia. W tej chwili ruch odbywa się wahadłowo. Trzeba liczyć się z utrudnieniami – poinformował podkom. Ratajczyk na antenie TVN24. – Będziemy tam pracować intensywnie przez kilka następnych godzin, żeby zabezpieczyć materiał dowodowy, a w konsekwencji naszych działań wyjaśnić, dlaczego doszło do tego zdarzenia, jaki był jego dokładny przebieg i wszystkie okoliczności – dodał.

Jak przekazał portal tuwroclaw.com, GDDKiA poinformowała, że wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla pojazdów osobowych. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 12.

