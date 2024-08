Trudny QUIZ językowy na burzowy poniedziałek. Tym razem na literę „N”

Poniedziałek po długim weekendzie może być naprawdę ciężki. Na poprawę humoru mamy dla was mały sprawdzian wiedzy. Dla wszystkich tych, którzy chcą dobrze zacząć nowy tydzień, przygotowaliśmy wyjątkowo trudny quiz ortograficzny. Tym razem dotyczy on tylko słów zaczynających się na literkę „N”.

W naszym quizie znajdziecie dziesięć pytań. Większość z nich zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. To oznacza, że szansa na sukces jest spora, bo wynosi aż 50 proc. Warto jednak pamiętać, że komplet punktów wcale nie jest łatwy do zdobycia. Przy wielu pytaniach nawet mistrzowie ortografii, którzy mają zasady języka polskiego w małym palcu, będą musieli się sporo nagłowić!