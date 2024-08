Wójt zmarł nagle podczas urlopu. Gmina w żałobie

Gmina poinformowała w czwartek, że decyzją zastępcy wójta – Magdaleny Iwanek – od 23 do 24 sierpnia na jej terenie ogłoszono żałobę.

Jednocześnie w sali konferencyjnej urzędu gminy wystawiono księgę kondolencyjną, dedykowaną pamięci wójta. „Na znak żałoby zarządzono umieszczenie flagi przepasanej kirem na budynku Urzędu Gminy Dywity i jednostek organizacyjnych oraz opuszczenie jej do połowy masztu. W okresie trwania żałoby odwołane zostają wszystkie imprezy rozrywkowe, których organizatorem jest UG Dywity lub jej jednostki organizacyjne” – czytamy.

Nie żyje wójt. „Jesteśmy zszokowani, przytłoczeni, poruszeni do głębi serca”

W niedzielę gmina przekazała, że dzień wcześniej – 17 sierpnia – podczas rodzinnego urlopu polityk nagle i niespodziewanie zmarł. Jak czytamy, wywołało to u wszystkich „szok, przytłoczenie i poruszenie do głębi serca”.



„Nie możemy pogodzić się z tym, co się wydarzyło, bo to nie czas, gdy planów i projektów dla rozwoju Gmina Dywity było tak wiele!” – czytamy. Zarządzający fejsbukowym profilem zaznaczyli, że „rodzina, znajomi, przyjaciele, cała wspólnota lokalna i społeczność poniosły niepowetowaną stratę”. „W imieniu samorządu gminnego Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się wszyscy z wami w bólu, tulimy was i dodajemy otuchy. O uroczystościach pogrzebowych i innych ważnych sprawach związanych z tym rozdzierającym serce wydarzeniem będziemy informować wkrótce” – dodano.

Niedawno poinformowano o mszy pogrzebowej w Kościele pod wezwaniem Franciszkanów w Olsztynie, która odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 11. Następnie kondukt żałoby przeniesie się na cmentarz komunalny w Dywitach, gdzie wójt zostanie pochowany.



Większość mieszkańców w wyborach głosowała na Zadwornego



Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w ostatnich – kwietniowych wyborach samorządowych – wójt otrzymał aż 81 procent głosów, w pierwszej turze. Startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Kreatywny Samorząd.

