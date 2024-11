Policjanci opublikowali wstrząsające nagranie. Mało kto ma tyle szczęścia, co ta piesza

Przebieg filmu jest dramatyczny. Dwa samochody zderzają się, po czym siła kinetyczna prowadzi je w kierunku stojącej nieopodal pieszej.

O krok od tragedii. Policja apeluje: Włączmy myślenie

Kujawsko-pomorska policja 7 listopada opublikowała nagranie, które trwa zaledwie kilka sekund. Tyle wystarczyło, by spokojna jazda nagle przemieniła się się groźną kolizję. Auto typu SUV (z ang. „sport utility vehicle”) pokonywało trasę, gdy nagle z lewej strony, z drogi nieuprzywilejowanej, na skrzyżowanie wjechał van (pojazd o większej niż typowa osobówka powierzchni nadwozia).

Oba samochody później skierowały się w prawo, a następnie obróciły – jeden o 90, a drugi o 180 stopni. Jednocześnie po prawej stronie, w pobliżu ulicy, gdy auta mknęły w tę stronę, szła tamtędy piesza. Kobieta, widząc, co dzieje się na drodze, natychmiast odskoczyła. Nawet gdyby tego nie zrobiła, pojazdy prawdopodobnie i tak by w nią nie wjechały, natomiast był to jej odruch bezwarunkowy – chciała za wszelką cenę ratować swoje zdrowie lub życie.

Aspirantka Agnieszka Bubień pisze, że tym razem „nikt nie zginął i nie odniósł obrażeń ciała”. Do kolizji doszło w pierwszej połowie sierpnia. Odpowiedzialność za to, co się stało, ponosi kierująca vanem, która nie ustąpiła pierwszeństwa poprawnie jadącemu mężczyźnie.

Kolizja na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. „Pojazdy odrzuciło na pobliskie pole”

„Uderzenie było tak silne, że jadące auta odrzuciło na pobliskie pole. Ominęły na szczęście idącą poboczem kobietę. To niebezpieczne zdarzenie zostało zarejestrowane kamerką samochodową i wpłynęło na skrzynkę »STOP AGRESJI DROGOWEJ«” – opisuje funkcjonariuszka.

Kierująca musiała pogodzić się z karą. Otrzymała mandat w wysokości 1500 złotych i 12 punktów karnych. Policja kujawsko-pomorska przy okazji publikacji mrożącego krew w żyłach materiału zaapelowała do kierowców. „Włączmy myślenie” – podkreśliła asp. Bubień.

Czytaj też:

Zabił kolegę, który spotykał się z jego matką? Makabryczna zbrodnia koło LublinaCzytaj też:

Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje trzylatka, dyspozytor odmówił wysłania karetki