Zderzenie ciężarówki i pociągu w Nowej Suchej. Wyciekło nowe, mrożące krew w żyłach wideo

We wtorek po południu w Nowej Suchej (województwo mazowieckie) miał miejsce wypadek ciężarówki i pociągu. Kierowca wielotonowego pojazdu wjechał na przejazd kolejowy, lekceważąc sygnał świetlny zakazujący tego manewru. W pewnym momencie uniosły się rogatki, co wykorzystały trzy osoby – dwie, prowadzące pojazdy osobowe, i jedna – ciężarówkę. Mniejsze auta zdążyły przejechać na drugą stronę, nim rogatki opadły, choć nie wolno im było tego zrobić ze względu na czerwone, migające światła, jednak kierowca wielotonowego samochodu nie zdążył już zmieścić się pod szlabanem i zatrzymał maszynę. Zdecydował następnie o jej pozostawieniu na torach.

Następnie wysiadł z pojazdu. Później nerwowo chodził wokół niego, a także machał, próbując ostrzec maszynistę nadjeżdżającego właśnie pociągu, by ten zatrzymał tabor. Maszyna była jednak rozpędzona i wyhamowanie jej nie było już możliwe.

Mazowieckie. Wypadek w Nowej Suchej. Do sieci wyciekł film z perspektywy maszynisty

– Doszło do uszkodzenia samochodu ciężarowego i wykolejenia jednego wagonu pociągu [Intercity, który zmierzał z Bydgoszczy Gównej do Lublina Głównego – przyp. red.]. Podróżowało nim łącznie 125 osób, w tym pięciu członków załogi – powiedział portalowi Wprost rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – brygadier Karol Kroć.

Szefowa biura prasowego Polskich Linii Kolejowych – Rusłana Krzemińska – przekazała, że sprawca wypadku obciążony zostanie kosztami uszkodzenia infrastruktury, taboru i akcji ratunkowej. Oszacowano, że chodzi aż o 12 milionów złotych. Przez zdarzenie opóźnionych na łącznie 3,5 tysiąca minut było 210 pociągów. Polskie Koleje Państwowe piszą, że mężczyzna jest „kolejnym zawodowym kierowcą, który udowodnił, że powinien jeszcze raz przejść kurs na prawo jazdy – nie tylko po to, aby dalej wykonywać swoją pracę, ale żeby nikogo przy tym nie zabić”.

29 listopada na platformie X opublikowano film z wypadku, który pokazuje zdarzenie od strony maszynisty. Rozpoczyna się ono w momencie, gdy pociąg znajduje się kilkadziesiąt metrów od stacji kolejowej. Jedzie ze znaczną prędkością. Widać, że maszynista próbuje wyhamować, ale znajduje się w zbyt małej odległości do ciężarówki, by było to jeszcze możliwe

Wstrząsające wideo. Odłamki pojazdu latały w powietrzu

W połowie filmu widzimy już samo zderzenie – odłamki pojazdu szybują w powietrzu, uderzają o szybę przednią lokomotywy. Pociąg wykoleja się i przechyla. Niedługo później zatrzymuje się, a po prawej stronie pojawia się trochę dymu.

W wypadku ucierpiało łącznie siedem osób, ale żadna z nich nie doznała poważnych obrażeń.

