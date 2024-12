Tajemnicza śmierć 24-latki i 23-latka. „Zatrzymany wyrwał broń policjantowi”

Wejście do mieszkania umożliwili strażacy – czytamy na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Oprócz 24-latki w lokalu znajdował się także 23-latek, który wcześniej próbował odebrać sobie życie.

Sprawę przejęli krakowscy śledczy

Jak opisują funkcjonariusze, kobieta została przetransportowana do pobliskiej placówki medycznej. Jednak w szpitalu, „wskutek obrażeń ciała, zmarła”. Na miejsce przybył później prokurator, w którego obecności przeprowadzono oględziny mieszkania. Jeśli chodzi o młodego mężczyznę, „podejrzewanego o zabójstwo kobiety, po badaniach lekarskich, które zezwoliły na jego udział w policyjnych czynnościach, funkcjonariusze przekonwojowali go do Komendy Powiatowej I w Krakowie” – czytamy.

Dzień później, w środę rano, na komisariacie doszło do wstrząsającego zdarzenia. „Podczas czynności zatrzymany wyrwał broń policjantowi” – podaje krakowska KWP. Według wstępnych ustaleń służb 23-latek odebrał sobie życie. „Na miejscu pracuje policyjna grupa oględzinowa pod nadzorem prokuratora” – podają małopolskie służby.

W tym momencie sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. „Wszelkie okoliczności tego zdarzenia będą skrupulatnie wyjaśnianie również przez Wydział Kontroli KWP w Krakowie” – czytamy.

Samobójstwo? Depresja? Tu uzyskasz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

