Przełom w sprawie zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego? Matka opublikowała zdjęcie

Matka zaginionego Krzysztofa Dymińskiego opublikowała zdjęcie przedstawiające osobę podobną do jej nastoletniego syna. „Jeśli to Ty, bardzo proszę, daj znać, że żyjesz. Tylko to chcemy wiedzieć” – napisała w mediach społecznościowych.

Krzysztof Dymiński jest poszukiwany od 23 maja 2023 roku, gdy nad ranem wyszedł z domu w podwarszawskim Pogroszewie-Kolonii i wsiadł w autobus linii nr 713. Ostatni raz chłopak był widziany w okolicach Mostu Gdańskiego w Warszawie, gdzie był oparty o barierkę. Jego telefon po raz ostatni zalogował się do sieci o godzinie 5:21. Co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ktoś widział zaginionego nastolatka, jednak do tej pory ten się nie odnalazł. Nowy trop ws. zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego?„Tylko to chcemy wiedzieć” We wtorek 17 grudnia matka zaginionego opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym zamieściła zdjęcie osoby przypominającej jej syna. „Publikuję dziś zdjęcie osoby, która podróżowała autobusem w Warszawie 17 listopada tego roku. Zdjęcie zostało zrobione przed 16.00 na wysokości przystanku Ratusz Gmina Białołęka w stronę Żerań FSO. Autor zdjęcia nie znał sprawy zaginięcia Krzyśka” – napisała kobieta. Zwróciła się też bezpośrednio do syna. „Krzysztof, jeśli to Ty, bardzo proszę, daj znać, że żyjesz. Tylko to chcemy wiedzieć” – czytamy. facebook „Jeśli ktokolwiek z Państwa zna tę osobę, bardzo proszę o kontakt na priv aby wykluczyć że nie jest to nasz zaginiony syn. Dziękujemy z całego serca za pomoc” – dodała. Krzysztof Dymiński. Rysopis Urodzony w 2007 roku Krzysztof Dymiński w dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym białym logiem Adidas z przodu, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby. Mimo upływu czasu rodzina kontynuuje poszukiwania. Ojciec Krzysztofa regularnie przeszukuję Wisłę za pomocą specjalistycznego sprzętu – drona, sonaru, kamery podwodnej oraz łodzi z silnikiem, które udało się uzyskać dzięki publicznej zbiórce. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat zaginionego. W tym celu można kontaktować się z Komisariatem w Ożarowie Mazowieckim pod numerem telefonu 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800. Czytaj też:

„Chcielibyśmy, żeby to się już skończyło”. Rodzice zaginionego Krzysztofa Dymińskiego w poruszających słowachCzytaj też:

Nowe tropy w sprawie Krzysztofa Dymińskiego? Matka reaguje na doniesienia