75-latek miał z zazdrości, na oczach prokurator, postrzelić 60-latkę. Usłyszał zarzut

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem – opisuje Polska Agencja Prasowa. Starszy mężczyzna miał oddać strzały z przerobionej broni gazowej. Poszkodowaną jest około 60-letnia kobieta.

Ofiara aktu przemocy z obrażeniami ciała – raną głowy i prawego ramienia – trafiła do pobliskiej placówki medycznej. Wiadomo już, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeśli chodzi o podejrzanego 75-latka, Prokuratura Okręgowa w Przemyślu postawiła mu zarzut.

Przemyśl. Strzały na ulicy. Prokurator z Przemyśla świadkiem zdarzenia

W rozmowie z PAP Marta Pętkowska – rzecznik prasowy przemyskiej PO – powiedziała, że domniemany sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, co ostatecznie mu się nie udało, bo świadkowie zdarzenia w porę go obezwładnili. Co ciekawe – jedną z osób, które pomogły uratować 60-latkę, był pracownik Prokuratury Rejonowej w Przemyślu. Strzały padły w okolicach miejsca zamieszkania prokurator.

Pętkowska przekazała agencji prasowej, że usłyszała ona kilka strzałów, a wkrótce rozbrzmiał dzwonek jej domofonu. Wtedy też zdecydowała się wyjść na zewnątrz, na ulicę, ale nikogo tam nie zastała. Niebawem usłyszała jednak krzyczącą kobietę na sąsiedniej ulicy. Pospiesznie udała się w jej kierunku, za głosem kobiety, a wtedy zobaczyła, że ta krwawi. Starszy mężczyzna natomiast miał ją szarpać, a także obrażać ją słownie i mierzyć do niej z „gazówki”.

Podkarpacie. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla 75-latka

Wkrótce na miejscu pojawił się także syn prokurator – 17-latek – i kolejna kobieta, która nadjechała autem. – Obezwładnili napastnika i wyrwali mu broń – mówi Pętkowska.

Dzień później – w niedzielę – przesłuchano podejrzanego. 75-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ujawnił, że motywem była zazdrość. 23 grudnia śledczy skierują do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec mężczyzny – trzymiesięcznego aresztu.

