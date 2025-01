Zmiany dot. zezwoleń na wędkowanie od 2025 roku. Jedna opłata już nie wystarczy

Zgodnie z nowym zarządzeniem PGW WP program „Nasze Łowiska” będzie wyglądał inaczej od nowego roku. Dotychczas, do końca 2024 roku, „umożliwiał on amatorski połów ryb na podstawie jednej opłaty – we wszystkich wybranych obwodach rybackich, gdzie gospodarkę rybacką prowadzi właściciel wód”, czyli „Wody Polskie”. Jak będzie wyglądało to teraz?

Zmiany, o których musi widzieć każdy zapalony wędkarz

Jeszcze do niedawna wystarczyło wnieść jedną opłatę za program, by móc uprawiać swoje hobby niemal wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, o ile dany zbiornik wodny należał do PGW WP. Teraz, żeby wędkować, trzeba będzie zdobyć specjalne pozwolenie od konkretnego regionalnego zarządu GW.

„Wody Polskie” tłumaczą, że od stycznia wędkowanie w danych obwodach „będzie możliwe na podstawie zezwoleń wydawanych przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej, które będą uprawniały do połowu ryb na wędkę wyłącznie na obszarze ich działania”.

„Wędkarzy zainteresowanych łowiskami udostępnionymi do amatorskiego połowu ryb zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej i zapoznania się z regulaminami i zasadami sprzedaży zezwoleń obowiązujących w roku 2025” – zachęca państwowy organ, którego prezeską jest Joanna Kopczyńska.

Wędkarze w tym roku znów dokonają rekordowych połowów

Zmiany te z pewnością i tak nie zniechęcą zapalonych wędkarzy z całej Polski, którzy są głodni kolejnych rekordowych połowów, choć z pewnoścą mogą ich trochę rozczarować. Wielu nie wyobraża sobie życia bez swojego hobby, tak jak mieszkaniec Powiercia w Wielkopolsce, który złowił ogromną Hypophtalmichthys, o czym pisaliśmy niedawno. O wszystkim opowiedział redakcji „Wiadomości Wędkarskie”.

Dariusz Musiał – bo o nim mowa – złowił „potężną tołpygę”, która aż „obracała łódź”. Mierzyła aż 146 centymetrów, a ważyła 64,7 kilograma. „W czasie pomiarów i ważenia obchodziliśmy się z nią niezwykle ostrożnie, w końcu cała i zdrowa wróciła do wody” – wskazał mężczyzna, informując jednocześnie o dalszym losie ryby.

