Tajemnicza figurka odnaleziona na terenie gminy Jarocin. Odkrył ją amator

Prywatna osoba uzyskała pozwolenie od WWKZ na przeszukanie ziemi przy użyciu ręcznego detektora metalu (wykrywacza). Amatorowi udało się odnaleźć ruchomy zabytek, w postaci niewielkiej figurki, wykonanej z brązu.

Figurka przedstawia rzymskiego boga wojny – Marsa. Uznawany był także za boga wściekłości, pasji i zniszczenia. „Nie jest jeszcze pewne, z jakim zabytkiem mamy do czynienia. Może być to figurka antyczna pochodząca z okresu, kiedy funkcjonowało cesarstwo rzymskie, to jest z II lub III wieku naszej ery, ale równie dobrze może być to figurka ze schyłku XIX w. lub początku XX w”. – tłumaczy na Facebooku konserwator.



Wielkopolska. Dobrze zachowana, tajemnicza figurka odnaleziona na terenie gminy Jarocin



Teraz odkryciu przyjrzą się eksperci. WWKZ pisze, że znalezisko dostarczy wiedzy o tym, co w przeszłości działo się na ziemi jarocińskiej. Figurka może więc okazać się „bezcenna”. Co ważne, podobizny boga Marsa znajdywane były już w przeszłości na terenie Polski – głównie w rejonie województwa pomorskiego. Dotychczas w Wielkopolsce nie odkryto ani jednej tego typu. Warto dodać, że twór z brązu jest bardzo dobrze zachowany.



WWKZ zwrócił się także z podzięklowaniami do osoby, która szukała w gminie ruchomości i zachowała się zgodnie z tym, co zapisane zostało w umowie – po odnalezieniu figurki powiadomiła o wszystkim konserwatora.

Jerozolima. 10-letni chłopczyk ujawnił tajemniczy, złoty medalion



Przy okazji odkrycia w Wielkopolsce warto powiedzieć także o innym, choć dokonanym za granicami. I w tym przypadku za znalezisko odpowiada amator. Dodatkowo zachwyca fakt, iż był to zaledwie 10-letni chłopiec.

Nehorai Nir – bo o nim mowa – podczas wycieczki szkolnej zauważył na ziemi coś błyszczącego. Jak się okazało, był to zdobiony złoty medalion w formie krzyża. To zdaniem Izraelskiego Urzędu Starożytności niezwykle cenny artefakt i bardzo rzadki. – Wytworzenie tego medalionu wymagało mistrzowskiego rzemiosła – zapewnia doktor Amit Re'em z IAA w Jerozolimie, cytowany przez amerykańską stację telewizyjną Fox News.

