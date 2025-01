Poseł PiS został ojcem. Narodziny poprzedziła smutna wiadomość

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o tym, że ponownie został tatą.

Rzecznik PiS kolejny raz został ojcem. Zdradził imię dziecka

Informację o narodzinach syna poseł przekazał w mediach społecznościowych, dołączając do wpisu swoje zdjęcie z malutkim dzieckiem.

„Dzisiaj, po 9 miesiącach oczekiwań, przywitaliśmy nowego członka rodziny. Maksymilian – 56 cm szczęścia” – napisał Bochenek dodając emotikonę serca. „Rodzina jest najważniejsza” – dodał.

Więcej o narodzinach syna poseł PiS opowiedział w rozmowie z „Faktem”.

– Każdego dnia widzimy, ile radości sprawia nam nasz syn Tymek. Od dzisiaj będzie to radość podwójna, bo Tymek będzie miał braciszka Maksymiliana. Wszyscy na niego bardzo czekaliśmy – zdradził.

Jednak Bochenek przyznał, że szczęśliwa wiadomość poprzedziła smutna. – Smutno, że nie doczekała tego dnia nasza ukochana babcia Marysia, która odeszła wczoraj wieczorem... — wyznał parlamentarzysta.

Kolejne dziecko Rafała Bochenka

Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek w 2021 roku ożenił się z prawniczką z Krakowa Aleksandrą Tylek, którą poznał przez swoją kuzynkę, która była przyjaciółka jego ukochanej. Wśród gości ślubu, który odbył się w Strumianach, była nawet była premier, europoseł PiS Beata Szydło.

W 2022 roku parze urodziło się pierwsze dziecko – syn Tymoteusz. Wtedy poseł zdradził, że to żona wybierała imię dziecka. – Umówiliśmy się z żoną, że jeśli będzie córeczka, to ja wybiorę imię, a jeśli chłopczyk, to żona wybierze imię. I będzie chłopczyk. Imię? Tymoteusz – mówił wówczas w rozmowie z Super Expressem.

