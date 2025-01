Ordo Iuris w trudnej sytuacji finansowej. Proszą darczyńców o wpłaty

Ordo Iuris w połowie 2022 roku poinformowało o „bardzo poważnym kryzysie finansowym”. Fundacja zaapelowała wówczas do darczyńców, by wsparli jej dalsze prace. Według Krajowego Rejestru Sądowego i zaprezentowanych tam danych, do których dotarła redakcja Wirtualnej Polski, OI zamknęła rok z przychodami w wysokości około 7,8 miliona złotych, ale, co ważne także z zyskiem – w wysokości 300 tysięcy zł.

A jak było w kolejnym roku?

Ordo Iuris apeluje o wsparcie. 2023 rok na „minusie”

W 2023 roku sytuacja była znacznie gorsza. Choć przychody były bliskie 9,1 mln zł, a więc sporo wyższe niż w 2022, to jednak koszty przewyższyły wspomnianą wartość, a fundacja ostatecznie odnotowała stratę w wysokości ok. 54,5 tys. zł. Warto dodać, że OI utrzymuje się głównie z darowizn od osób fizycznych – między innymi z Polski. Te w 2023 roku opiewały na kwotę ok. 7,95 mln zł, a także 535,7 tys. zł – jeśli chodzi o środki od osób prawnych. Wsparcie płynie do OI także z zagranicy – ponad 525 tys. zł od osób fizycznych i blisko 9 tys. od osobowości prawnych.

Fundacja zatrudnia 167 osób na umowę o pracę, a także w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zatrudnieni na UoP kosztowali fundację w 2023 roku 1,7 mln zł, a w oparciu o inne umowy – 1,2 mln zł (łącznie na wypłaty poszło blisko 3 mln zł). Pięciu członków zarządu otrzymało natomiast wynagrodzenia w wysokości 284 tys. zł. To wszystko możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym.

Prezes Kwaśniewski wieolokrotnie podkreślał, że istnienie fundacji jest możliwe w 100 procentach dzięki „hojności przyjaciół i darczyńców”. – Dzięki temu jesteśmy dziś jedną z niewielu organizacji, która nie musi się obawiać o utratę rządowych dotacji po zmianie władzy, bo nigdy żadnych dotacji nie dostawaliśmy – wskazywał.

Kwaśniewski o władzy: Marzy im się delegalizacja Ordo Iuris

2025 rok jawi się Ordo Iuris jako „wyzwanie dla bezpieczeństwa” fundacji. „Radykalni politycy rządowi i powolni im dziennikarze otwarcie przyznają, że marzy im się delegalizacja Ordo Iuris!” – czytamy.

