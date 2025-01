Wygląda niepozornie, ale jej jad jest zabójczy. Wystarczy pół kropelki, by zabił 20 osób

Na wolności żyje około 10 lat. Ma mniej więcej 2,5 centymetra wielkości. Waży w okolicach 28 gramów.

Choć pozornie złota trująca żaba wygląda słodko, to jednak jest śmiertelnie niebezpieczna dla człowieka. „Jest uważana za jedno z najbardziej toksycznych zwierząt na Ziemi” – podaje amerykański miesięcznik „National Geographic”.

Śmiertelnie niebezpieczny płaz trafił na listę UICN

Właściwości jadu Phyllobates terribilis były dobrze znane rdzennym mieszkańcom Kolumbii. Od setek lat używali substancji do zatruwania strzałek i innych elementów broni, których używali podczas polowań. To wszystko po to, by cel nie miał żadnych szans na przeżycie, gdy zostanie trafiony.

„NG” podaje, że żaba ta żyje jedynie na małym obszarze lasu deszczowego na wybrzeżu Pacyfiku – w Kolumbii (w Ameryce Południowej). Gatunek znajduje się obecnie na liście Międzynarodowej Unii Ochrony Środowiska i jest uważany za zagrożony wyginięciem.

Chociaż płaz ma charakterystyczne ubarwienie – żółte, pomarańczowe lub bladozielone – to jednak ciężko dostrzec go w zaroślach. To wszystko z powodu niewielkiego rozmiaru – niewiększego od skuwki zabezpieczającej długopis przed wyschnięciem. Phyllobates terribilis żywi się głównie chrząszczami, termitami, mrówkami, świerszczami czy muchami.

Niewielka ilość toksyny wystarczy, by uśmiercić nawet 20 dorosłych ludzi

Jad, który wytwarza płaz, to betrachotoksyna. Powoduje ona zwiększenie przepływu jonów sodu przez błonę komórkową nerwów. W odpowiednim stężeniu prowadzi do paraliżu mieśni, a w efekcie niekiedy także do śmierci. Warto wiedzieć, że około 10 miligramów toksyny wystarczy, by zabić 10 tysięcy myszy lub 10-20 dorosłych osób.

Możliwe, że w odpowiednim stężeniu jad płaza będzie kiedyś wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym. Trrwają badania mające na celu stworzenie leków przeciwbólowych z dodatkiem trucizny.

Czytaj też:

Kiedy papier do pieczenia staje się toksyczny? Nie miałeś o tym pojęciaCzytaj też:

Mamuty powrócą na Ziemię? Naukowcy o krok od sukcesu