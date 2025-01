Przyjechała na przesłuchanie pijana. „Dmuchnij za mnie, a kupię ci, co będziesz chciał”

Kobieta została wezwana na przesłuchanie przez mundurowych z Komisariatu VI Policji w Częstochowie. Stawiła się w odpowiednim czasie i we wskazanym miejscu, gdzie dotarła samochodem.

Sęk w tym, że mieszkanka Korwinowa była tego dnia nietrzeźwa. Zdradził ją jej psychofizyczny stan – zataczała się i bełkotała.

„Dmuchnij za mnie”

39-latka, chcąc uniknąć odpowiedzialności za jazdę pod wpływem substancji, której nie powinna spożywać, zanim usiadła za kółkiem, zaproponowała jednemu z mundurowych, by wykonał badanie za nią. „Dmuchnij za mnie, a kupię ci, co tylko będziesz chciał” – zwróciła się do funkcjonariusza, ale ten na propozycję oczywiście nie przystał. „Mimo, że została poinformowana, że takie zachowanie jest przestępstwem, dalej nalegała, chcąc za wszelką cenę uniknąć badania. Ostatecznie okazało się, że miała w organizmie ponad półtora promila alkoholu” – zaznacza zespół prasowy śląskiej policji.

W tej sytuacji funkcjonariusze postanowili zatrzymać 39-latkę i zamknąć ją w policyjnym areszcie. W sprawie zebrano materiał dowodowy, a dzień później mieszkanka wsi Korwinowo usłyszała trzy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Oprócz tego prokurator przedstawił jej zarzut korupcyjny. Niestety oznacza to dla niej, że w przypadku, gdy zostanie uznana za winną popełnionego przestępstwa, może usłyszeć wyrok nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

„Prokurator zastosował wobec nieodpowiedzialnej 39-latki poręczenie majątkowe i policyjny dozór. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe” – informuje policja.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Warto przypomnieć, że za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, czyli w sytuacji, gdy w organizmie kierowcy znajduje się powyżej pół promila alkoholu, grozi: grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności (do lat trzech), zakaz prowadzenia pojazdów (od trzech do 15 lat).

