Od 17-letniej wnuczki Trumpa ciężko oderwać wzrok. Jest jego oczkiem w głowie

20 stycznia Donald Trump został oficjalnie po raz kolejny przywódcą Ameryki. Na uroczystej inauguracji obecna była cała jego rodzina, w tym między innymi 17-letnia wnuczka prezydenta – Kai. Na świecie wciąż jest mało rozpoznawalna, jednak z pewnością przybyło jej obserwujących w social mediach po ceremonii w kapitolińskiej Rotundzie, na której dosłownie i w przenośni „błyszczała”.

Kai w sukni od Sherri Hill. Zwracała na siebie uwagę w Kapitolu

Kai to najstarsza córka Donalda Trumpa Juniora i Vanessy Haydon, która jest byłą żoną 47-letniego syna prezydenta USA. Wnuczka republikanina zgromadziła na Instagramie aż 1,1 miliona obserwujących. Na platformie YouTube natomiast subskrybuje ją ponad 740 tysięcy osób. Ma również konto na X – tam obserwuje ją ponad 810 tys. internautów. Oprócz tego Kai jest gwiazdą TikToka – jej aktywność śledzi tam aż 1,9 mln użytkowników sieci.

Najnowszy film, który udostępniła na platformie należącej do miliardera Elona Muska, polubiono ponad 155 tys. razy. Zyskał ponadto ponad 4 mln wyświetleń. Nastolatka prezentuje tam swój strój, który włożyła na zaprzysiężenie dziadka. Zgromadzeni w budynku na Wzgódzu Kapitolińskim w Waszyngtonie z zadziwieniem spoglądali na młodą gwiazdę, której suknia dosłownie błyszczała.

„Fakt” podaje, że była to kreacja od Sherri Hill (firma założona przez amerykańską projektantkę mody, specjalizująca się w formalnych strojach wieczorowych), zdobiona kryształkami.

Co wiemy o Kai Trump?

Kai zyskała mocno na popularności dzięki przemówieniu na Narodowej Konwencji Republikanów w pierwszej połowie listopada. Otrzymała imię na cześć pradziadka – duńsko-amerykańskiego muzyka jazzowego Kai Ewansa. Uczy się w The Benjamin School w Palm Beach County na Florydzie. Kilka miesięcy temu zaddeklarowała, że chce dołączyć do Uniwersytetu w Miami, by grać w golfa kolegialnego.

Warto bowiem wiedzieć, że wnuczka Trumpa uwielbia tę dyscyplinę sportową, którą uprawia od czwartego roku życia. W The Benjamin School została kapitanką drużyny golfowej. Pod jej przewodnictwem grupie udało się zwyciężyć m.in. regionalne mistrzostwa. Kai wielokrotnie grała ze swoim dziadkiem, który w prywatnym czasie oddaje się temu hobby, o czym wie każdy.

Czy jednak Kai chce zaistnieć w świecie amerykańskiej polityki? Na ten moment odpowiedź brzmi: nie. Golfista Grant Horvath podczas swojego autorskiego podcastu zapytał swego czasu 17-latkę, czy „ma aspiracje na publiczny urząd”. Odpowiedziała, że „trzyma się z dala” od polityki i „skupia się na golfie”.

