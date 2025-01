Zamiast leczyć, modlili się za 8-latkę. Nie przeżyła. Grozi im dożywocie

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Australii, na początku stycznia 2022 roku – podaje stacja telewizyjna Columbia Broadcasting System. Dziewczynka nie otrzymywała insuliny, co doprowadziło do zaawansowanej kwasicy ketonowej, będącej jednym z możliwych powikłań przy cukrzycy. To właśnie na tę popularną chorobę cierpiało dziecko.



Rodzice zawierzyli córkę Bogu. Byli przekonani, że ich niepodlegająca wątpliwości wiara wystarczy, aby Stwórca wysłuchał ich modlitw i uzdrowił ośmiolatkę. Żarliwie modlili się więc w jej intencji, co jednak nie przyniosło skutku. Prośby do Boga kierowało łącznie 14 osób, które zostały uznane za winne tragedii przez Sąd Najwyższy w Brisbane.

Australijski sąd orzekł winę 14 członków sekty. Grozi im dożywocie



Stan zdrowia dziecka bez insuliny pogarszał się. Gdy działo się z nią bardzo źle, członkowie sekty – w tym rodzice ośmiolatki – modlili się przy jej łóżku o uzdrowienie. Kontynuowali rozmowe z Bogiem nawet wtedy, gdy dziewczynka już nie oddychała. Nikt nie pobiegł jednak po insulinę.

Australijski SN orzekł winę 14 osób, oskarżonych o spowodowanie śmierci dziecka. Sędzia Martin Burns zaznaczył, że nie ulega wątpliwości, iż rodzice ośmiolatki troszczyli się o dziecko jak mogli, w niemal każdej sferze życia. Zboczyli jednak na złą drogę w sferze zdrowotnej. – Z powodu żarliwej wiary w uzdrawiającą, boską, moc pozbawili dziecka tego, co bez wątpliwości podtrzymałoby jego życie. Odmawianie dziecku insuliny było „rażącym naruszeniem standardów opieki” – wskazał funkcjonariusz publiczny.

Chociaż wina 14 osób jest pewna, to jednak nie wiadomo wciąż, jaką otrzymają karę. Wyrok w SN zapadnie dopiero w drugim tygodniu lutego. Każdemu z osobna grozi bezterminowe pozbawienie wolności. Jak podaje CBS News, członkowie sekty „The Saints” mają od 22 do 67 lat.



Pastor nakazał wiernym zagłodzić się, by mogli „spotkać Chrystusa”



Na całym świecie znane są przypadki osób, które zbyt dosłownie potraktowały nauki wyznawanej religii.

Jedna z głośnych sytuacji wydarzyła się w Kenii, gdzie 47 członków Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny dosłownie zagłodziło się dla Jezusa. Za wszystko odpowiadać ma pastor, który nakazał im doprowadzić się do skrajnego stanu, by „spotkali się z Chrystusem”.

