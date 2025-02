Zaginiony polski milioner. Przełom w sprawie?

Sylwester Suszek w 2014 roku założył pierwszą giełdę kryptowalut w Polsce – BitBay. Po kilku latach stała się ona jedną z największych Europie, przekraczając półtora miliarda dolarów miesięcznego obrotu. Mężczyzna w 2021 roku sprzedaje giełdę BitBay. W ramach działań biznesowych często spotyka się z Marianem W., śląskim biznesmenem. To właśnie po spotkaniu z nim król bitcoinów znika. Znaleziono jedynie jego auto.

– Ponoć tego dnia w firmie nie działały kamery. Ale ja doszłam do pewnej osoby, która pracowała na stacji. Ona jasno wskazuje, że dostała polecenie służbowe, że ona ma wyciągnąć te nagrania z kamer – mówi „Interwencji” Nicole Suszek, siostra zaginionego.

„Ktoś musi na niego czyhać”

Polsat News opublikował fragment rozmowy Nicole Suszek ze świadkiem, byłym pracownikiem stacji.

– Ktoś wyniósł płyty z tego dnia, tak? – pyta siostra zaginionego.

– Tak. Dokładnie było za dwie dwudziesta druga. A o dwudziestej drugiej dziesięć podjechała policja. Gdzieś ktoś musi na niego czyhać. A wiesz, że to była gruba ryba, twój brat. Nie była – jest grubą rybą. Za dużo on wiedział. Zostawcie to w spokoju... Zobaczysz, że on się odezwie. Nie chcę żadnych problemów, bo mam rodzinę, nie mam zamiaru mieć łba up*** – odpowiada świadek.

W ukrywanie się Sylwestra Suszka nie wierzy jego matka.

– Moje dziecko nie żyje. Jestem matką i wiem, że mi zamordowali syna, bo nie chciał im się podporządkować – podkreśla.

Zarzuty w sprawie

Zaginięciem założyciela BitBay zajmuje się Prokuratura Krajowa, która nie udziela żadnych informacji. Od kilku tygodni wiadomo, że zarzut z art. 189 § 1 k.k. (bezprawne pozbawienie wolności) w tej sprawie otrzymał Marian W., z którym spotkał się Sylwester Suszek w dzień zaginięcia. Siostra zaginionego uważa, że śledczy mogą dojść do sedna sprawy jedynie z jej pomocą. Kobieta nie boi się, że stanie się celem dla osób zamieszanych w sprawę zaginięcia jej brata.

– Oni nie są na tyle głupi, żeby mi teraz krzywdę zrobić – mówi.

