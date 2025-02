Naukowcy odkryli nowy gatunek ryby. Wygląda, jakby miała makijaż

Badacze z Południowochińskiego Instytutu Oceanologii Chińskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Zhejiang i Oceanicznego Uniwersytetu Chin pochwalili się ustaleniem nowego gatunku ryby – Branchiostegus sanae.

Nazwano ją „Księżniczka Mononoke” – to nawiązanie do popularnego filmu anime w reżyserii Hayao Miyazakiego (wyprodukowanego przez Studio Ghibli) – przypomina redakcja „BBC Wildlife Magazine”.

Branchiostegus sanae. Co wiadomo o nowym gatunku ryby?

Branchiostegus należy do grupy ryb dennych. Można spotkać ją przemierzającą głębiny oceaniczne (około 600 metrów poniżej poziomu wody). Ryba ma na policzkach charakterystyczne cienie – wygląda tak, jakby miała na sobie makijaż. Stąd też nazwano ją książniczką Mononoke, która miała pomalowaną twarz.

To jednak nie wszystko – japońskie pojęcie „mononoke” oznacza nadprzyrodzone duchy. Warto wiedzieć, że przez środowisko chińskich rybaków jest ona nazywana „rybą-duchem z głową konia”. Główny autor badania – Haochen Huang – wskazuje też, że sam film anime opowiada o złożonych relacjach na linii człowiek-środowisko naturalne, zachęcając do harmonijnej koegzystencji świata ludzi, zwierząt i roślin.

Ryby te są poławiane i sprzedawane w Azji Południowo-Wschodniej. Wszystkie stworzenia, które zaliczane są do rodzaju Branciostegus, napotkać można w Oceanie Atlantyckim, Oceanie Indyjskim, a także w zachodniej części Oceanu Spokojnego.

Nowy gatunek grzyba. Gibellula attenboroughii infekuje pająki i zamienia je w zombie

Niedawno informowaliśmy także o odkryciu nowego gatunku grzyba. Zamienia on pająki – głównie z gatunku Metellina merianaew w zombie (stwory, które mimo zgonu realizują swoje zadania, chcą zainfekować kolejne zwierzęta lub ludzi – w filmach często kipi z nich agresja).

Te następnie – pod wpływem działania zarodników grzyba – opuszczają swoje miejsca do życia (pajęcze sieci), by przenieść się do miejsc, gdzie doświadczyć można dobrej cyrkulacji powietrza. W takich warunkach grzyb Gibellula attenboroughii może się łatwiej rozprzestrzeniać.

