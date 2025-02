Odkryto grobowiec Totmesa II. W środku naukowcy znaleźli tajemnicze artefakty

Początkowo archeolodzy przypuszczali, że natrafili na grób którejś z królewskich małżonek. Jednak szerokie schody oraz bogato zdobiona komora grobowa wskazywały na to, że miejsce pochówku należało do władcy. Potwierdzili, iż jest to od dawna poszukiwany grobowiec faraona.

Totmes II, przodek Tutanchamona zmarł 3500 lat temu.

Kim był Totmes II?

Totmes II był małżonkiem oraz przyrodnim bratem Hatszepsut, jednej z najpotężniejszych władczyń starożytnego Egiptu. Panował przez około cztery lata i miał jednego syna, przyszłego faraona Totmesa III.

Szacuje się, że jego rządy trwały od 1493 do 1479 roku p.n.e., jednak jego postać pozostawała w cieniu bardziej znanych osób, takich jak jego ojciec Totmes I, żona Hatszepsut oraz syn, Totmes III.

Niesamowite odkrycie naukowców

Odkrycia dokonano w ramach ekspedycji organizowanej przez New Kingdom Research Foundation – brytyjską fundację naukową, współpracującą z Ministerstwem Turystyki i Starożytności Egiptu.

Na czele ekspedycji stanął Piers Litherland z Galashiels. W skład zespołu wchodzili egipscy i międzynarodowi eksperci oraz lokalni pracownicy. Odkrycie to efekt 12 lat badań. Dotychczas zidentyfikowano ponad 30 królewskich żon i dam dworu z tego okresu oraz odkryto 54 grobowce na obszarze zachodnich Gór Tebańskich w Luksorze.

– To odkrycie rozwiewa jedną z największych zagadek starożytnego Egiptu: lokalizację grobowców wczesnych władców XVIII dynastii. Grobowiec Totmesa II przez lata pozostawał nieodnaleziony, ponieważ zakładano, że znajduje się po drugiej stronie gór, w pobliżu Doliny Królów – mówił dziennikarzom The Independent Piers Litherland.

– Największym zaskoczeniem było odnalezienie w komorze grobowej malowideł przedstawiających sceny z Amduat, tekstu religijnego przeznaczonego wyłącznie dla faraonów. Był to pierwszy dowód na to, że mamy do czynienia z królewskim pochówkiem – dodał ekspert.

W grobowcu spoczywały także artefakty

W grobowcu natrafiono na liczne artefakty, w tym fragmenty alabastrowych dzbanów z inskrypcjami zawierającymi imię Totmesa II oraz jego głównej małżonki, Hatszepsut. To jedyne znane dotąd przedmioty bezpośrednio związane z pochówkiem tego władcy.

Minister Turystyki i Starożytności Egiptu, Sherif Fathy, powiedział, że jest to pierwszy królewski grobowiec odkryty od czasów przełomowego znalezienia grobowca Tutanchamona w 1922 roku. – To niezwykły moment dla egiptologii i naszego zrozumienia wspólnej historii ludzkości – zaznaczył.

