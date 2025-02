Tragedia w lesie. Nie żyją ojciec i syn

Wypadek miał miejsce w sobotę. Poszkodowani mężczyźni zostali przygnieceni przez drzewo podczas wycinki lasu. Informacji o zdarzeniu udzielił redakcji „Dziennika Łódzkiego” młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

– Wczoraj wieczorem przed godziną 20 na terenie kompleksu leśnego znaleziono nieprzytomnego 41-latka i ciało 68-letniego mężczyzny – powiedział funkcjonariusz. Młodszego z mężczyzn przetransportowano do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Nie udało się z nimi skontaktować

Bliscy mężczyzn zaczęli się o nich niepokoić po zmroku, kiedy nie wrócili do domu. Przebywali w lesie od godzin południowych. Rodzina próbowała skontaktować się z mężczyznami, lecz nie udało się nawiązać połączenia telefonicznego. Po kilku godzinach obawy bliskich stały się rzeczywiste, a poszukiwania rozpoczęto późnym wieczorem. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Prawdopodobnie nieszczęśliwy wypadek

Szczegóły zdarzenia badają policja i prokuratura. Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Śledczy zbadają, czy do tragedii doszło z powodu popełnionych przez mężczyzn błędów podczas wycinki. Brane jest również pod uwagę samoistne przewrócenie się drzewa. Okoliczności zdarzenia wskazują, że prace w lesie mogły być wykonywane bez zachowania pełnego bezpieczeństwa, co może mieć wpływ na ostateczną ocenę sprawy.

Wciąż czekamy na więcej informacji od mundurowych prowadzących dochodzenie w tej sprawie. Mimo trudnych warunków, jakie panują w lesie o tej porze roku, służby ratunkowe dołożyły wszelkich starań, aby dotrzeć jak najszybciej do poszkodowanych. Ten tragiczny wypadek przypomina o niebezpieczeństwach związanych z pracami leśnymi wymagających szczególnej ostrożności i odpowiedniego przygotowania.

