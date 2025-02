Leśne spotkanie, które zapiera dech w piersiach. „Jaki dostojny i duży”

Największy przedstawiciel kotowatych w Europie stanął oko w oko człowiekiem. „Pan Marcin przesłał nam ciekawy filmik. Jego brat spotkał rysia w lesie koło Skarszew. Ryś ma na sobie obrożę telemetryczną z GPS” – czytamy na Facebooku UM Skarszewy. Do spotkania doszło na terenie województwa pomorskiego. Dodano, że taki widok to rzadkość.

Szept przechadzał się po leśnym runie. Internauci zachwyceni

Autorzy wpisu się nie mylą – niestety, polską populację rysiów szacuje się tylko na kilkaset osobników.

„Dbajmy o rysia wszak to piękny kot”, „Piękne, szkoda, że ich tak mało zostało”, „Jaki dostojny i duży”, „Uczta dla oczu” – zachwycali się internauci w komentarzach pod krótkim filmikiem. „Nadzwyczajny kot w naturze” – pisano na widok przechadzającego się po leśnym runie rysia.

Jak podał w kolejnym wpisie UM Skarszewy, urzędnikom udało się poznać historię tego pięknego i rzadko spotykanego zwierzęcia. Roksana Baryło z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego opowiedziała im, że ryś nazywa się Szept, a urodził się 2 lata temu w Nowogardzie, niedaleko Szczecina. Dodano, że rok temu opuścił matkę.

Rysie w Polsce. Kotowate skrajnie zagrożone

Ryś euroazjatycki w Polsce jest objęty pełną ochroną gatunkową. Należy do największych drapieżników występujących w Europie. Do życia potrzebuje przede wszystkim rozległych terenów leśnych. W naszym kraju można go spotkać głównie w północno-wschodnich i południowo-wschodnich regionach. Populacja rysi w Polsce jest podzielona na dwie główne grupy: bałtycką i karpacką. Oprócz obszarów leśnych zwierzęta te dobrze odnajdują się także na terenach podmokłych, bagnach oraz w środowiskach przecinanych przez rzeki i jeziora.

Dorosły osobnik może osiągać długość ciała od 70 do nawet 130 centymetrów, natomiast jego wysokość w kłębie wynosi maksymalnie 65 centymetrów. Samce prowadzą zazwyczaj samotniczy tryb życia, w przeciwieństwie do samic i młodych osobników. Rysie zajmują rozległe terytoria – w przypadku samic ich obszar bytowania wynosi od 120 do 190 kilometrów kwadratowych, natomiast u samców jest jeszcze większy i może obejmować powierzchnię od 160 do nawet 340 kilometrów kwadratowych. Młode rysie przychodzą na świat w ustronnych, bezpiecznych miejscach. Przez pierwsze tygodnie życia są karmione mlekiem matki, a w kolejnych etapach rozwoju zaczynają otrzymywać stały pokarm. Dostarcza go im ich matka.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez organizację WWF, populacja rysi w Polsce jest bardzo nieliczna, dlatego gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną prawną. Z tego powodu ryś euroazjatycki został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gdzie znajdują się gatunki zagrożone wyginięciem.

