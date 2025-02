Ryby widzą więcej, niż myślisz. Naukowcy osłupieli

Powszechnie uważa się, że ryby pełnią w domach funkcję jedynie ozdobną, a ich zdolności poznawcze są mocno ograniczone. Nie można ich pogłaskać, nie wydają dźwięków, nie reagują w oczywisty sposób na swoich opiekunów. Jednak naukowcy dowodzą, że te wodne stworzenia są znacznie bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Istnieją gatunki, które potrafią także rozpoznawać ludzi.

Badania opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym „Biology Letters” dostarczyły dowodów na to, że nie tylko ryby akwariowe, ale i te żyjące w naturalnych akwenach, mogą rozróżniać ludzi po wyglądzie.

Czy ryby widzą różnice między ludźmi?

Naukowcy badający podwodne życie Morza Śródziemnego przez kilka lat zaobserwowali, że ryby regularnie śledziły ich i próbowały zdobywać jedzenie przeznaczone do eksperymentów. Co ciekawe, te same osobniki podążały wyłącznie za nurkami, którzy wcześniej mieli przy sobie pożywienie.

Aby dokładnie sprawdzić ich zachowanie, zespół badaczy z Instytutu Zachowania Zwierząt imienia Maxa Plancka w Niemczech przeprowadził serię eksperymentów. Nurkowie zmieniali elementy swojego stroju, a mimo to ryby były w stanie ich rozróżniać. Wyniki pokazały, że te podwodne stworzenia zwracają uwagę na konkretne cechy wizualne ludzi.

Eksperyment w naturalnym środowisku

Badanie przeprowadzono w otwartych wodach, na głębokości 8 metrów. Dzięki temu ryby mogły swobodnie uczestniczyć w eksperymencie, będąc w swoim naturalnym środowisku.

Pierwszym etapem testu było sprawdzenie, czy ryby nauczą się podążać za konkretną osobą. Katinka Soller, jedna z badaczek, nosiła jaskrawoczerwoną kamizelkę i karmiła ryby, pływając na dystansie 50 metrów. Stopniowo eliminowała wyróżniające ją elementy ubioru, aż do momentu, gdy miała na sobie jedynie standardowy sprzęt do nurkowania. Mimo to, ryby nadal za nią podążały, mimo że nie otrzymywały pokarmu od razu.

Wśród ryb, które najchętniej angażowały się w eksperyment, znalazły się dwa gatunki dorad. Po dwunastu dniach aż 20 osobników regularnie pływało za Soller, a badacze byli w stanie rozpoznać niektóre z nich po ich indywidualnych cechach.

Następnie sprawdzono, czy ryby odróżniają konkretną osobę od innych nurków. W tym celu do eksperymentu dołączył Maëlan Tomasek, który również nurkował, lecz nie podawał rybom pokarmu. Początkowo ryby podążały za obiema osobami, jednak już drugiego dnia większość wybrała podążanie za Soller, ponieważ kojarzyły ją z jedzeniem.

Czy ryby mogą nauczyć się rozpoznawać twarze?

W kolejnej fazie badania naukowcy sprawdzili, czy ryby potrafią rozpoznać konkretną osobę, jeśli obie noszą identyczne stroje. Okazało się, że bez wizualnych wskazówek, takich jak kolor sprzętu, ryby miały trudność w odróżnieniu nurków.

Badacze uważają, że dłuższy eksperyment mógłby ujawnić bardziej zaawansowane zdolności poznawcze ryb. Możliwe, że z czasem te wodne stworzenia nauczyłyby się rozróżniać ludzi po rysach twarzy czy kształcie dłoni.

