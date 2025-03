Trudny QUIZ na słoneczny poniedziałek. Tylko ekspert zdobędzie 10/10!

Weekend jak zwykle minął błyskawicznie. Tym bardziej, że pogoda sprawiła nam miłą niespodziankę i niemal w całej Polsce aura była iście wiosenna. Na poprawę humoru w ten poniedziałkowy poranek mamy dla was coś specjalnego. Przed wami kolejna odsłona wyjątkowo trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej.

Przygotowaliśmy dla was 10 pytań z różnych dziedzin m.in. geografii, kultury, sportu czy polityki. Wasze zadanie nie jest bardzo skomplikowane – aby zdobyć komplet punktów, musicie odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania. Każde z nich zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru – prawda oraz fałsz. Ostrzegamy jednak, że w wielu pytaniach czają się spore pułapki. To jak, podejmiecie wyzwanie?