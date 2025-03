Młoda kobieta i czerwone zęby. Pierwsze takie odkrycie archeologiczne

Chinka zmarła najprawdopodobniej około 2000 lat temu – pisze australijski portal Science Alert. Jej szczątki „nie przypominają niczego, co widzieliśmy” – zaznacza redakcja. Ustalenia opublikowane zostały na łamach czasopisma „Archaeological and Anthropological Sciences”.

Niezwykłe odkrycie archeologiczne. „Czerwona Księżniczka Jedwabnego Szlaku”

Szczątki odkryto w chińskim regionie Xinjiang. Archeolodzy z Uniwersytetu Jilin, którzy pracowali pod kierownictwem Sena You, natrafili na tajemniczy grób (był położony wzdłuż starożytnego Jedwabnego Szlaku). Blisko dwie dekady temu przebadano tam kilkadziesią grobów, w których znaleziono wiele artefaktów, między innymi z jedwabiu, złota czy szkła.

Młodą kobietę naukowcy nazwali „Czerwoną Księżniczką Jedwabnego Szlaku”. Jej zwłoki umieszczono wraz z trzema innymi osobami (wśród nich były m.in. szczątki dziecka). Mogła mieć 20 lub 25 lat w chwili śmierci. To, co przykuło uwagę archeologów, to jej czerwone zabarwienie zębów – coś, z czym nigdy dotąd się nie spotkali.

Ustalili wkrótce, że substancją barwiącą był cynober – toksyczny siarczek rtęci o intensywnie czerwonej barwie. Użyto białkowego spoiwa, by utrwalić barwnik na powierzchni szkliwa. Szczątki młodej Chinki to jedyny znany przypadek osoby, której zęby zostały celowo zabarwione cynobrem za życia.

Cynober użyty został nie bez powodu

Ale dlaczego właśnie cynober? Był on stosowany m.in. w rytuałach szamańskich czy jako składnik tradycyjnej, chińskiej medycyny. Być może chodziło tu o kwestie duchowe, chociaż pod uwagę brane są także inne aspekty – na przykład estetyczne, To dlatego, że czerwona barwa od dawna uchodziła w Chinach za przynoszącą szczęście i kojarzoną z wysokim statusem społecznym.

Co ważne, cynober nie występuje naturalnie w Xinjiangu. Musiał więc trafić tam z odległych rejonów – centralnych Chin, Bliskiego Wschodu czy Europy. To znowu wskazuje, że młoda kobieta mogła pochodzić z „wyższych sfer”.

Czytaj też:

Lustro sprzed wieków skrywa tajemnicę. Naukowcy nie mają pojęcia, jak powstałoCzytaj też:

Naukowcy mają dowód na wodę na Marsie. Wskazują na podobieństwa do Ziemi