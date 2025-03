Naukowcy mają dowód na wodę na Marsie. Wskazują na podobieństwa do Ziemi

Naukowcy na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences przekonują, że na powierzchni Marsa istniały kiedyś duże ilości wody w stanie ciekłym. Badacze doszli do takich wniosków na podstawie analizy danych radarowych zebranych przez chiński łazik Zhurong. Przed przymusową hibernacją w maju 2022 r. przejechał on 1 921 km.

Według autorów wyniki z północnych nizin Marsa uzyskane za pomocą radaru penetrującego grunt wskazują na podobnie linie brzegowe Marsa i Ziemi. Odkrycie naukowców sugeruje istnienie w przeszłości dużego zbiornika wodnego na północnych równinach Marsa, wspierając hipotezę o istnieniu oceanu. Badacze wskazują jednak na kontrowersyjność tego założenia ze względu na brak jednoznacznych dowodów.

Naukowcy przeanalizowali dane z chińskiego łazika Zhurong. Na Marsie był starożytny ocean?

Autorzy badania dowodzą, że marsjańska plaża z czasem zmieniła swoje położenie, co najmniej o 1,3 km, co ma wiąże się z tym, że wyrosła w starożytnym ocenie. Według jednego ze współautorów badań dra Benjamina Cardenasa to dowodzi, że przez dłuższy czas musiały być pływy i fale, które były wspomagane wiatrem – komentuje w rozmowie z The Guardianem.

Naukowcy wykluczyli, że za zmiany odpowiadają inne dość powszechne zjawiska na Marsie: wulkany, rzeki lub wydmy. Według badaczy woda na powierzchni Marsa była zjawiskiem regionalnym i trwałym, a nie lokalnym i krótkotrwałym roztopem. Według autorów badania „ciepły i wilgotny okres na Marsie trwał dziesiątki milionów lat”. Odkrycie ma pomóc zrozumieć możliwości zamieszkiwania Marsa w przeszłości.

Dr Benjamin Cardenas: W takich warunkach narodziło się życie na Ziemi

Dr Cardenas zauważył, że plaża to obszar między płytką wodą, powietrzem i lądem i to właśnie w takim środowisku po raz pierwszy narodziło się życie na Ziemi. Naukowiec zastanawia się, czy na Marsie w przeszłości mogło istnieć życie. Dr Cardenas wskazał również na różnice w porównaniu do marsjańskich i ziemskich plaż. Linia brzegowa na Czerwonej Planecie mogła być piaszczysta, ale prawdopodobnie było tam dość chłodno.

