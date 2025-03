Jak zmienić czyjeś zdanie w trakcie zwykłej rozmowy? Stosuj te sztuczki

Na podstawie badań zaczął od stwierdzenia, że często nie doceniamy faktu, że ktoś zaczyna dyskusję z otwartą głową. Nastawiamy się negatywnie od początku, zakładając, że nie uda nam się przekonać drugiej osoby. Nie pokazujemy też wystarczająco wyraźnie, że jesteśmy ciekawi tego, co druga strona ma do powiedzenia. Demonstrując nasze dobre intencje, zachęcimy ją do obniżenia gardy i otwarcia się na wymianę idei.

Jak rozmawiać, by stworzyć szansę na wymianę poglądów?

Aktywne zadawanie pytań o przekonania innych ludzi oraz powody, dla których żywią takie przekonania, pozwala im zrezygnować z defensywnej postawy. Wą wówczas bardziej otwarci na alternatywne opinie.

Podczas wymiany opinii warto stawiać też na nasze osobiste doświadczenia i dzielić się własnymi przeżyciami dla wzmocnienia argumentu. Podczas badań wyżej oceniane były te osoby, które opowiadały o swoich historiach związanych z danym tematem. Zaznaczono przy tym, by nie bazować tylko na kwestiach subiektywnych. Warto wzmocnić naszą argumentację wiarygodnymi statystykami.

Kultura podczas rozmowy nie zaszkodzi, a może pomóc

W trakcie rozmowy warto też zachować podstawową kulturę. Badania pokazały, że osoby niegrzeczne był bardziej narażone na zniechęcenie do siebie osób nawet o zbieżnych poglądach. Odpowiednie zachowanie powinno dotyczyć nie tylko naszego rozmówcy, ale też osób trzecich, włączonych w dyskusję – mowa tutaj także o osobach publicznych.

Podsumowując, David Robson przekonuje, że okazywanie szczerej ciekawości, dzielenie się osobistymi historiami oraz zwykła kultura osobista to podstawy, by dać rozmówcy szansę na przyjęcie naszego punktu widzenia. Może zaskakująco zwiększyć potencjał naszej argumentacji i zdolności do znajdywania wspólnego języka z drugą osobą.

