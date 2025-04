Tajemnicze stworzenie może zrewolucjonizować medycynę. Oto ryba bez czerwonej krwi

Chodzi konkretnie o rybę lodową, zwaną również jako białokrwista ryba antarktyczna. To jedyny znany kręgowiec, który nie posiada czerwonych krwinek – podstawowego elementu transportującego tlen u ludzi i większości zwierząt. Zamiast tego jej organizm przystosował się do ekstremalnie niskich temperatur w zaskakujący sposób.

Zamiast krwi – płyn przeciw zamarzaniu

Zamiast hemoglobiny odpowiedzialnej za czerwony kolor krwi i rozprowadzanie tlenu po ciele, ryba ta wykorzystuje specjalne białka działające jak naturalny płyn zapobiegający zamarzaniu. Te związki chronią jej narządy wewnętrzne przed powstawaniem śmiertelnie niebezpiecznych kryształków lodu i umożliwiają przetrwanie w temperaturach, które dla innych organizmów byłyby zabójcze.

Choć może się wydawać, że ten biologiczny paradoks to jedynie ciekawostka przyrodnicza, w rzeczywistości jego znaczenie dla nauki – a zwłaszcza dla współczesnej medycyny – jest ogromne. Obserwacja, jak ryba lodowa funkcjonuje bez czerwonych krwinek i radzi sobie z ekstremalnym chłodem, może pomóc w opracowywaniu nowoczesnych metod przechowywania ludzkich narządów do przeszczepów, a także w leczeniu pacjentów w stanie krytycznym, u których dochodzi do niewystarczającego dotlenienia tkanek.

Szykuje się rewolucja w medycynie?

Badacze próbują odtworzyć te mechanizmy na poziomie biochemicznym, by wykorzystać je w intensywnej terapii – na przykład do ochrony narządów przed uszkodzeniem podczas ich transportu lub w sytuacjach, gdy organizm pacjenta walczy z poważnym wychłodzeniem czy niedotlenieniem.

Zrozumienie unikalnych strategii przetrwania białokrwistych ryb to nie tylko fascynujące zagadnienie biologiczne – to także klucz do ratowania ludzkiego życia. Natura, jak się okazuje, od dawna dysponuje rozwiązaniami, które dziś mogą inspirować przełomowe osiągnięcia w medycynie.

