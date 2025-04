Te grupy krwi zwiększają ryzyko zawału. Przełomowe badania naukowców

Grupa krwi to unikalny „genetyczny kod” każdego człowieka, który może mieć kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i długości życia. Jak się okazuje, grupa krwi może także wpływać na podatność na różnego rodzaju schorzenia.

Grupa krwi a ryzyko wczesnego udaru

W 2022 roku na łamach należącego do Amerykańskiej Akademii Neurologii magazynu Neurology opublikowano wyniki badań, które rzucają nowe światło na związek między grupą krwi a ryzykiem wcześniejszego udaru. Naukowcy wzięli pod lupę dane genetyczne blisko 17 tys. osób. Badacze chcieli przeanalizować, w jaki sposób posiadana przez daną osobę grupa krwi może wpływać na to, czy jest ona narażona na to, że wystąpi u niej udar.

Jak się okazuje, w najlepszej sytuacji są osoby, które posiadają grupę krwi O. W ich przypadku ryzyko wystąpienia wczesnego udaru jest o 12 proc. niższe niż w przypadku tych, którzy mają inne grupy krwi.

Na przeciwległym biegunie jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia udaru u osób w wieku 18-60 lat są ci, którzy mają grupę krwi A. U tych osób jest ono aż o 16 proc. większe. Pomiędzy plasują się ci, którzy mają grupy krwi B oraz AB.

– Nie wiemy, dlaczego grupa krwi A zwiększa ryzyko wystąpienia udaru. Najprawdopodobniej chodzi o czynniki związane z krzepnięciem krwi, które mogą przyczyniać się do powstawania zakrzepów – tłumaczył neurolog Steven Kittner z University of Maryland.

Tak grupa krwi wpływa na ryzyko zawału

Jak się okazuje, grupa krwi może mieć także wpływ na ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Na łamach „American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology” ujawniono wyniki badania, w którym wzięło udział 400 tys. pacjentów.

Naukowcy doszli do wniosku, że u osób, które mają grupę krwi A lub B są aż o 8 proc. wyższe jest ryzyko wystąpienia zawału serca. Co więcej, aż o 10 proc. większa jest szansa, że lekarze zdiagnozują u nich niewydolność serca.

Kolejne alarmujące dane dotyczą zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. U osób z grupami krwi A lub B ryzyko jest odpowiednio o 51 proc. oraz 47 proc. wyższe niż w przypadku tych, które mają grupę krwi O. – Ci, którzy mają grupę krwi A lub B powinni mieć świadomość, że urazy, operacje lub jakiekolwiek inne długotrwałe unieruchomienia mogą nasilać ryzyko tworzenia się skrzepów – tłumaczyła dr Mary Cushman, specjalistka w dziedzinie hematologii naczyniowej.

Dla osób z grupami krwi A lub B mamy też dobre wieści. Posiadanie jednej z tych dwóch grup krwi zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia o 3 proc. w porównaniu z osobami z grupą krwi 0.

