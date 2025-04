Kot walczy z tobą o miejsce na kanapie? Oto powód

Gdy siedzimy na kanapie czy fotelu pozostawiamy tam swój zapach – chociaż nie zawsze możemy zdawać sobie z tego sprawę. Z łatwością wyczuwają go i przywiązują się do niego koty, dla których jest to zachęcający sygnał – informujące on je o tym, że w danym miejscu jest bezpiecznie, bo przebywał w nim opiekun, któremu przez pryzmat poprzednich pozytywnych doświadczeń ufają.

Felis catus chętnie wykorzystują więc okazję, gdy nie ma nas przez chwilę na krześle, by na nie wskoczyć, dzięki czemu mogą odpocząc w miejscu komfortowym i sprzyjającym relaksowi. Jednak nie tylko zapach je do tego skłania – jest jeszcze jeden czynnik.

Koci behawioryzm. Dlaczego zwierzak zabiera ci miejsce na fotelu?

Jak pisze serwis hna.de (niemiecka grupa medialna Ippen Digital), koty przez lata uważane były za samotników. Najnowsze badania (ale także doświadczenia każdego z właścicieli) pokazują jednak, że mogą one budować silne więzi ze swoimi opiekunami (tak samo, jak psy). Chcą być blisko „swoich”, stąd tak chętnie podążają za właścicielami – choćby po mieszkaniu.

Bywa, że przysiadają się do opiekuna na kanapie czy fotelu lub zajmują ich miejsce, gdy ci oddalą się z miejsca wypoczynku. Oprócz wcześniej wspomnianego zapachu zachęca je do tego jeszcze temperatura – nagrzany materiał przyciąga koty, które musiałayby zużyć nieco własnej energii, by miejsce stało się przytulne.

Nie oznacza to więc, że zwierzę chce nas zdominować w środowisku, które należy do nas. Chodzi o instynktowne zachowanie, wypływające z chęci bycia blisko człowieka, ale także mające na celu ograniczenie niepotrzebnego zużycia kalorii (skoro fotel lub kanapa są już ciepłe, a opiekun się od nich oddalił, to dlaczego kot miałby nie skorzystać z okazji?).

Nie chcesz, by kot wchodził na twój fotel? Przeczytaj

Co zrobić, jeśli z różnych powodów nie chcemy, aby kot przesiadywał na „naszych” miejscach? Należy kupić mu legowisko i włożyć do niego coś, co ma zapach właściciela – na przykład koc. W takim miejscu Felis catus będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie.

