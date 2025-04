Król Karol III nie odpowiada na listy Harry'ego. W tle prawna batalia

Jak podaje „People”, brytyjski monarcha ma nie odpowiadać na połączenia telefoniczne i listy, które nadaje do niego jego syn. Źródło bliskie Pałacowi Buckingham wskazuje w rozmowie z amerykańskim magazynem, że w ostatnim czasie, w relacjach między księciem Henry'm a jego ojcem „nic się nie zmieniło”. – Nie sądzę, by doszło do jakiegokolwiek zbliżenia – ocenia anonimowa osoba, zaznajomiona ze „sprawami” brytyjskiego dworu.

Książę walczy w sądzie (pozwał brytyjski rząd) o przywrócenie mu państwowej ochrony, która została mu odebrana, gdy razem z księżną Sussexu wycofał się z pełnienia obowiązków, jakie ciążą na członkach rodziny królewskiej. W ten sposób Henry chce zapewnić ochronę nie tylko żonie, ale także dzieciom – Archiemu (który ma pięć lat) i Lilibet (trzy lata).

Syn króla twierdzi, że rządowy komitet wykonawczy do spraw kórlewskich i VIP-ów (very important person – osoby o szczególnym statusie) odmówili mu ochrony, by mieć kontrolę nad decyzjami jego i małżonki. Mieli usiłować w ten sposób powstrzymać ich przed wyjazdem ze Zjednoczonego Królestwa i rezygnacją z pełnienia obowiązków.

Zdaniem Henry'ego jego ojciec – gdyby tylko chciał – mógłby przywrócić mu bezpieczeństwo, czemu jednak zaprzecza pałac – pisze redakcja „People”.

Wiele o relacji ojca z synem mówi to, że po raz ostatni widzieli się w lutym 2024 roku (w Clarence House w Londynie). Było to w czasie, gdy monarcha ogłosił, iż choruje na pewną „formę raka”. O powikłaniach w leczeniu króla, o których opinia publiczna została poinformowana pod koniec marca, Harry dowiedział się z mediów społecznościowych. Obecnie książę ma nie wiedzieć, w jakim stanie znajduje się jego ojciec i jakie są prognozy na przyszłość.

Bliskie osoby z otoczenia Karola III twierdzą, że ten rzekomo specjalnie trzyma swojego syna na dystans, by nie rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa. W trakcie sądowej batalii Henry może rozmawiać o tym bezpośrednio wyłącznie z osobami, które wykonują rozkazy monarchy. Monarcha ma obawiać się, że każda rozmowa z synem mogłaby być wykorzystana w sądzie lub upubliczniona.

Stan zdrowia króla Karola III

W pierwszej połowie ubiegłego roku Karol III poinformował, że choruje na raka. Jak się dziś czuje?

Niedawno z małżonką – królową Kamilą – spędził tydzień we Włoszech. Przed opuszczeniem kraju monarcha posadził drzewo w ogrodach rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii. – Cóż, mam nadzieję, że pożyję wystarczająco długo, aby zobaczyć, jak to drzewo trochę podrośnie – zażartował, co jest dowodem na to, że dopisuje mu humor, a to świadczy o dobrym samopoczuciu.

Czytaj też:

Książę Harry z wizytą w Ukrainie. Spotkał się z rannymi żołnierzamiCzytaj też:

Dubiel triumfuje w sądzie ws. Wardęgi. „Rozważę dalsze kroki w tej sprawie”