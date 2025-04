Który pierwiastek pomoże w walce z nadciśnieniem? Naukowcy ustalili

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia na nadciśnienie w Polsce choruje aż 10 milionów osób w wieku dorosłym. Podobnie szacują eksperci z Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, którzy są jednak zdania, że rzeczywista liczba jest większa – może wynosić około 12 mln.

Powodem nadciśnienia może być otyłość i brak ruchu – stąd lekarze często zachęcają pacjentów do znacznej zmiany dotychczasowego stylu życia. Proponują, by zastosowali kardioprotekcyjne żywienie, taki jak dieta śródziemnomorska. Najnowsze ustalenia badaczy z Uniwersytetu w Waterloo w Kanadzie pokazują, że osoby z nadciśnieniem powinny rozważyć sięgnięcie po produkty bogate w pierwiastek o symbolu „K”.

Masz nadciśnienie? Sięgnij po banany lub pomidory

Główna autorką badania o nadciśnieniu, które w kwietniu opublikowane zostało na łamach czasopisma naukowego „American Journal of Physiology-Renal Physiology”, jest doktorantka Melissa Stadt (z wydziału matematyki stosowanej). Naukowcy poddali analizie sposób, w jaki odżywiali się ludzie na przestrzeni czasu. W trakcie ewolucji zaczęliśmy sięgać po pokarmy bogate w potas, co sprzyjało pracy naszych organizmów. Z czasem jednak K zamieniliśmy na sód (symbol „Na”) – do naszej codzienności (szczególnie w krajach Zachodu) wkradło się wiele słonych pokarmów. Stadt zwróciła uwagę, że to właśnie kraje uprzemysłowione mają poważny problem z nadciśnieniem, które jest tam diagnozowane najczęściej.

Dlatego warto wpleść do diety pokarmy bogate w K, takie jak banany czy pomidory. Na pewno nam to nie zaszkodzi, choć nauka potrzebuje wykonać więcej badań, by mieć tu pewność.

Dlaczego odpowiedni poziom sodu i potasu w organizmie jest tak ważny dla serca? Elektrolity te ściśle współpracują ze sobą, a ich kluczowe zadanie polega na regulacji rozmaitych procesów w układzie krążenia: dbają o odpowiednią pracę serca, poprawne ciśnienie krwi. Przewodzą też impulsy elektryczne w organie-pompie czy zmniejszają jego wrażliwość na działanie hormonów, które powodują wzrost ciśnienia (wśród nich między innymi adrenalina).

