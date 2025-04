Zaobserwował zagrożonego wyginięciem E. caricis. To piąty taki przypadek w historii

Po raz piąty w Wielkiej Brytanii zaobserwowano Enoplognatha caricis. Pająk ten jest według Brytyjskiego Towarzystwa Arachnologicznego zagrożony wyginięciem.

Londyn. Pasjonat pająków dostrzegł niezwykle rzadki okaz. „Mokradła to cudowne miejsca”

Irlandzka gazeta „The Irvinestown Times” podaje, że pająk był dotąd widziany jedynie w: 1888 roku (miejsce nie jest znane), 2009 roku – w Castle Marshes w Suffolk, 2019 r. – w centrum ogrodniczym w Yorku i 2020 r. – w pobliżu stawu w Gloucester. Tym razem samicę dostrzeżono w południowo-zachodnim Londynie (na terenie jednego z rezerwatów, zarządzanych przez Wildfowl & Wetlands Trust London Wetland Centre w Barnes).

Bezkręgowca zaobserwował pasjonat pająków – Shreyas Kuchibhotl, w pobliżu jednego ze stawów. Starszy strażnik rezerwatu w WWT London – Callum Moore, poinformował, że na terenie rezerwatu znajdują się liczne kanały wodne, które przeplatają się z obszarami trawiastymi czy podmokłymi torfowiskami. Pracownicy dbają o brzegi, które przyciągają do siebie rozmaite żyjątka, w tym właśnie Enoplognathę.

– Mokradła to cudowne miejsca, w których woda spotyka się z lądem i stanowią schronienie dla 40 procent dzikiej przyrody na świecie – tłumaczy rozmówca lokalnego serwisu irvinetimes.com. Moore zaznacza, że „absolutnie niezbędne jest, aby siedliska (...) były w jak najlepszym stanie”. – By dać wrażliwym gatunkom, takim jak E. caricis, największą szansę na przetrwanie – wskazuje.

To dojrzała samica. Jej obecność na podmokłym terenie ma ogromne znaczenie

Co wiadomo o dostrzeżonej przez Kuchibhotlę samicy? Wiadomo, że jest to dojrzały okaz. To oznacza, że na terenie WWT London może być znacznie więcej przedstawicieli i przedstawicielek E. caricis.

